Colorado'da 80 yıl sonra yavru bozkurtlar görüldü

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ABD'nin Colorado eyaletinde 80 yıldır ilk defa dünyaya yavru bozkurtlar geldi.

Geçen hafta eyalet bilim insanı ve bölge vahşi yaşam direktörü en az 3 yavru bozkurt ve birer tane de anne ve baba kurt gördüklerini bildirdi.

Vali Jared Polis, "Colorado 1940'lardan bu yana ilk kez kurt yavrularına sahip. Bu tarihi yeni aileyi eyaletimizde iyi dileklerimizle karşılıyoruz" dedi.

Geçen sene Colorado, kamu topraklarında 2023'ün sonuna kadar tekrar Bozkurt bulunmasını onaylamıştı.

Polis, bu düzenleme doğrultusunda eyalette bozkurtların üreme oranının artabileceğini ifade etti.