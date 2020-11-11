Collins Sözlüğü seçti; 2020'nin kelimesi "tecrit" oldu

Dünyanın gündeminde Koronavirüs salgınının olduğu 2020'de, Collins Sözlüğü'nün "2020'nin kelimesi" seçimi milyarlarca insanın yaşamak zorunda kaldığı "tecrit" oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Collins Sözlüğü'nde 2020'nin kelimesi "tecrit" olarak belirlendi. Sözlükte "lockdown" (tecrit) kelimesinin tanımı "seyahat, sosyal temas ve kamusal alanlara erişime uygulanan kısıtlama" olarak yapılıyor.

"Tecrit" kelimesinin 2020'de internet siteleri, kitaplar, gazeteler, radyolarda kullanımının yüzde 6000 oranında arttığı, 2019'da "tecrit"in yalnızca 4 bin kere kaydedildiği belirtildi.

Collins dil danışmanı Helen Newstead, "Dil yaşadığımız dünyanın bir yansımasıdır ve 2020'nin gündeminde küresel bir pandemi vardı. "Tecrit"i bu yılın kelimesi olarak seçtik çünkü milyarlarca insan bu yıl bunu tecrübe etti." dedi.

Collins'in yılın kelimelerinde ilk 10 sıralaması şu şekilde oldu: