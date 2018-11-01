Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İstanbul\'da yılın üçüncü çeyreğinde, A sınıfı ofislerin doluluk oranı Avrupa yakasında yüzde 0.04, Anadolu yakasında yüzde 1.42 artmasına karşın, metrekare başına aylık kiralar sırasıyla 0.68 ve 1.33 dolar düştü.

Gayrimenkul hizmetleri firması Colliers’in İstanbul Ofis Piyasası Üçüncü Çeyrek Raporu’na göre, bir önceki çeyreğe göre, Avrupa yakası A sınıfı ofislerin doluluk oranı yüzde yüzde 59.2’den yüzde 59.36’ya çıkarken, ortalama aylık kirası metrekare başına 24.24 dolardan, 23.56 dolara geriledi. Anadolu yakasında da A sınıfı ofislerin bir önceki çeyrekte yüzde 67.34 olan doluluk oranı 69.92’ye yükselirken, metrekare başına aylık kirası 18.77 dolardan, 17.40 dolara geriledi.

Rapordaki değerlendirmeler şöyle:

“Özellikle son iki yıllık dönemde kontrat yenileme sayısının hacmen yeni kiralamalar kadar çok olması sebebiyle, doluluk oranında bir değişim olmayacağı öngörülüyor.

“Kiraların gerilemesinin sebepleri talep daralmasına bağlı rekabet ortamı ve döviz cinsinden kira sözleşmelerinin yasaklanırken, güncel kurdan daha düşük bir kur belirlenmesi oldu.

“İnşaat ve planlama aşamasında olan, iki yıl içerisinde Asya ve Avrupa yakasında piyasaya çıkacak yaklaşık 503 bin 262 metrekare ofis stokunun, yüzde 60’ının Anadolu yakasında, yüzde 40’ının da Avrupa yakasında olacak.

“Önceki dönemlere kıyaslandığında gelecek stok rakamının oldukça gerilemesinin sebebi, inşaat halindeki binaların tamamlanması ile kademeli olarak mevcut stoka eklenmesinden kaynaklı olduğu ve planlama aşamasında olan binaların toplam stoka girecek alanların sadece yüzde 10’u kadar olması.

“Döviz cinsinden kiralama yapılamayacak olmasının, mal sahibi veya geliştiricilerin döviz cinsinden finansman kullanarak bu yatırımları yapmakta oldukları göz önüne alındığında, yeni bir proje geliştirmeye bu şartlar altında çok da hevesli değiller.” (Grafik)