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Çölleşmeye karşı Çin Seddi inşa ediliyor

Çin'in 500 km uzunluğunda ve 1 km genişliğinde örmeyi planladığı duvar yaklaşık 280 milyon dolara mâl olacak

29 Kasım 2016 00:32

Çin hükümet yetkilileri ülkenin en büyük 4. çölü Tengeri Çölü'nün giderek büyümesine karşı 6 yıllık bir plan geliştirdi. Tengeri alanında yetiştirilmesi planlanan toprak tutucu bitkilerin bölgeyi yeniden yeşillendireceği öngörülüyor.

yesilist.com’da yer alan habere göre, samanlar ile beraber ızgara şeklinde sistematik bir yapı oluşturan çiftçiler, Çin’in kuzeybatısında bulunan bu bölgedeki kumul tepelerin yayılmasını engellemek istiyorlar. Bölgede bulunan yere yönetim tarafından 2015 yılında başlanan proje 6 yıl içerisinde ekolojik bir duvar oluşturup, çölleşmeyi engellemeyi hedefliyor.

500 km uzunluğunda ve 1 km genişliğinde olacak bu duvar yaklaşık 280 milyon dolara mâl olacak.

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