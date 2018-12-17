Colin Kroll: 'İnterneti daha iyi bir yer haline getiren' Vine'ın yaratıcısı evinde ölü bulundu

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Bir dönemin en popüler video paylaşım platformlarından Vine'ın yaratıcılarından Colin Kroll, 34 yaşında New York'taki evinde ölü bulundu.

Kroll, cep telefonundan bilgi yarışması uygulaması HQ Trivia'nın da yaratıcılarındandı.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, Kroll'un aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasına yer verdi.

New York adli tıp yetkilileri, Kroll'un ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

'İnterneti ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirdi'

Kroll'un HQ Trivia'yı beraber kurduğu Rus Yusupov ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O hem dünyayı hem de interneti daha iyi bir yer haline getirdi. Huzur içinde uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/rus/status/1074387250933325825

New York Times gazetesine konuşan Colin Kroll'un babası Alan Kroll da, "Çok yetenekliydi ve genç yaşında çok şeyler başarmıştı. Büyük bir kayıp" sözleriyle oğlunu andı.

Polisin Kroll'un kız arkadaşının telefonu üzerine girdiği evde Kroll'u yatağında bilinçsizce yatarken bulduğu aktarıldı.

Twitter 30 milyon dolara satın almıştı

6 saniyelik videoların paylaşıldığı Vine, Türkiye'de ve dünyada önemli bir hayran kitlesi yakalamıştı.

2012 yılında sosyal medya platformu Twitter, Vine'ı 30 milyon dolara satın aldı. Ancak 2016'da şirket, uygulamayı kullanımdan kaldırdı.

Kroll, Eylül ayında geçen yıl ABD'de kurulan HQ Trivia isimli şirketin CEO'su olmuştu.

HQ Trivia, canlı yayımlanan bir bilgi yarışması uygulaması ve para ödülleri, soruları doğru cevaplayan kişiler arasında bölünüyor.

Ancak uygulamanın popülerliği 2018'de azaldı ve Apple kullanıcıları tarafından en çok indirilen 100 uygulamanın olduğu listeden düştü.