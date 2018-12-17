Colin Kroll: 'İnterneti daha iyi bir yer haline getiren' Vine'ın yaratıcısı evinde ölü bulundu
34 yaşında evinde ölü bulunan girişimci, bir dönemin popüler video paylaşım platformu Vine'ın kurucularındandı. HQ Trivia uygulamasını beraber yarattığı Rus Yusupov ise, Kroll'u şu sözlerle andı: "O, hem dünyayı hem de interneti daha iyi bir yer haline getirdi."
17 Aralık 2018 09:43
Bir dönemin en popüler video paylaşım platformlarından Vine'ın yaratıcılarından Colin Kroll, 34 yaşında New York'taki evinde ölü bulundu.
Kroll, cep telefonundan bilgi yarışması uygulaması HQ Trivia'nın da yaratıcılarındandı.
ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, Kroll'un aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasına yer verdi.
New York adli tıp yetkilileri, Kroll'un ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
'İnterneti ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirdi'
Kroll'un HQ Trivia'yı beraber kurduğu Rus Yusupov ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O hem dünyayı hem de interneti daha iyi bir yer haline getirdi. Huzur içinde uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.