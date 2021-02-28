Colin Kazım: Türk olmaktan gurur duyuyorum

İngiltere Championship takımlarından Derby County forması giyen eski milli oyuncu Colin Kazım Richards sosyal medya üzerinden ırkçılığa maruz kaldı. İngiliz asıllı Türk oyuncu gördüğü destek sonrasında "Türk olmaktan gurur duyuyorum" mesajı paylaştı.

Futbol hayatına İngiltere'nin Championship Ligi takımlarından Derby County'de devam eden Colin Kazım Richards, dün sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kaldı.

34 yaşındaki oyuncuya, siyahilere ve Pakistanlılara hakaret etmek amacıyla sarf edilen "Paki" kelimesi yazıldı. Derby County olayın ardından ırkçılığa karşı durduğunu ve oyuncusunu desteklediğine dair açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Colin Kazım Richards bu yaşta çocuğuna ırkçılığın neden hala olduğunu anlattı" ifadeleri yer aldı.

Milli hesaptan destek

Yaşanan olayın ardından resmi milli takım hesabı "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" mesajı yayınladı.

Tecrübeli oyuncu ise "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim..." diyerek yanıt verdi.