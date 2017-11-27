Colin Kazım şampiyonuluğu Türk bayrağıyla kutladı 

İSTANBUL,(DHA) - BREZİLYA futbol ligi Seri A\'da şampiyon olan Corinthians takımının Türk futbolcu Colin Kazım, şampiyonluk kutlamalarında Tük bayrağıyla poz verdi.

Seri A\'da 35\'inci hafta karşılaşmasında Fluminense ile oynanan maçı kazarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Corinthians takımı, evinde oynadığı Atletico Mineiro maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, şampiyonluğu çocuklarıyla birlikte büyük bir çoşkuyla kutlarken Türk bayrağı önünde poz verdi.

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