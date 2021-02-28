Colin Kazım Richards'a ırkçı saldırı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards, takımının Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Sosyal medya üzerinden Colin Kazım’a hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılarda bulunuldu. Deneyimli futbolcuya Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan Paki ifadeleri kullanıldı.

Colin Kazım durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün olduğunu açıkladı.

Destek yağdı

Derby County Futbol Kulübü, "Oyuncularımızdan biri Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz." açıklaması yayınladı.

Milli Takımlar hesabı da yaptığı paylaşımla Colin Kazım'a destek verdi. Paylaşımda "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" mesajı yer aldı.