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Spor

Colin Kazım Corinthians ile anlaştı

Coritiba forması giyen Colin Kazım'la 2 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi

28 Aralık 2016 12:20

Brezilya basını, Coritiba forması giyen Colin Kazım'ın Corinthians ile anlaştığı ve sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.

Coritiba cephesi, herhangi bir anlaşmanın olmadığını ve teklif almadıklarını dile getirirken, Brezilya basınında transfer görüşmelerinin gizli yürütülmesi istendiği yazıldı.


2 yıllık anlaşma

 

Coritiba ile 25 maça çıkıp, 3 gol atan Colin Kazım ile Corinthians'ın 2 yıllık sözleşmenin altına imza atılacağı kaydedildi.

Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray, Bursaspor kulüplerinde oynayan Kazım, son olarak Avrupa'da Feyenoord ve Celtic ekiplerinde oynadı.

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