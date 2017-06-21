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Dünya
Deutsche Welle

Çöldeki askerlere orman kamuflajı

ABD'nin Afganistan'ın çöl bölgelerinde görev yapan Afgan askerleri için orman kamuflajına sahip üniforma satın aldığı ve 28 milyon doların ziyan edildiği ortaya çıktı.

21 Haziran 2017 22:06

ABD hükümetinin son on yılda, büyük çoğunluğu çöl bölgelerinde görev yapan Afgan askerleri için 28 milyon dolardan fazla para harcayarak ormanlık alanda kullanılan yeşil renkte askeri üniforma satın aldığı belirlendi.

Amerikan Senatosu'na bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği'nin (SIGAR) raporunda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından Afgan ordusuna mensup askerler için satın alınan üniformaların yanlış renkte olmasının askerleri düşmanın gözünde kolayca tespit edilebilir bir hedef haline getirdiği ve bu şekilde görevleri esnasında tehlikeye sokabileceği kaydedildi. Raporda ayrıca, Afganistan topraklarının "yalnızca yüzde 2.1'inin ormanlardan oluştuğuna" dikkat çekildi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak "gelecekte alternatiflerin araştırılacağı" belirtildi.

Sopko: Ya bakan pembe renk sevseydi?

SIGAR Başmüfettişi John Sopko, USA Today gazetesine yaptığı açıklamada, Afganistan Savunma Bakanı'nın özel bir firmanın sunduğu yeşil kamuflajı ABD ordusunun sunduğu desenlere tercih ettiğini kaydetti.

Sopko, "Endişem şu ki, ya savunma bakanı mor ya da pembe rengi sevseydi? Askerler için pembe üniforma alacak ve soru sormayacak mıyız? Bu delilik. Bu basbayağı aptalca. Vatandaşlarımızın ödediği vergilerin 28 milyon dolarını moda adına ziyan ettik, çünkü savunma bakanı bu desenin güzel olduğunu düşündü" dedi.

Pentagon'un 2007 yılından bu yana askeri üniformalar için 93 milyon doları aşan miktarda para harcadığı kaydedildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/BÜ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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