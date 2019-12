Çölde bir cennet: Dubai

Yaklaşık bir buçuk milyon kişinin yaşadığı Dubai, özellikle bu mevsimde turistlerin akınına uğruyor. Kuzey yarım kürede kışı yaşayanlar, Dubai’nin ılık havasına koşuyor.



Nüfusun büyük bölümünü Araplar, Hintliler ve İranlılar oluşturuyor. Çölün orta yerindeki bu mavi cennette, hemen her milletten insanı bir arada görmek mümkün… Sokaklarındaki renklilik, Dubai’ye özgün bir hava katıyor. Herkes burada dilediği gibi özgürce yaşıyor.



En güzeli çölde Safari



Dubai’de yapılabilecek en eğlenceli aktivitelerin başında çölde yapılan safariler geliyor. Çölde kendi aracınızı kullanmak istiyorsanız özel dersler veren şirketler de var. ATV motosikletlerle kuru nehir yataklarında veya vadilerde gezinti de mümkün. Kum kayağı, deve gezileri, Hacer Dağları’ndaki vadilerde yüzme ve çölde barbekü keyfi ise mutlaka denenmesi gerekenlerden. Bedevi köylerini ziyareti de es geçmemek gerek tabii.



Gündüz su parkında, gece barda



Geceleri bir başka keyişi oluyor mavi cennet. Bundan 20–30 yıl öncesine kadar oldukça sıkı kurallara sahip olan Araplar, şimdilerde dünyanın en ünlü bar ve restoranlarının birer kolunu taşıyor. Dışarıda içki bulmak hâlâ biraz zor... Ancak oteller ve barlar bu konuda eskisi gibi katı değil. Özellikle Jumeria Beach bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Planet Hollywood, gidilmesi gereken eğlence mekânlarından. Dubai’nin merkezindeki diğer restoran ve barlar da tercih edilebilir. Gece eğlencelerinden yana değilseniz, gündüzleri su parklarına gidebilirsiniz. Antalya, Bodrum gibi ‘yazlık’ şehirlerde gördüğümüz Aquaparkların en üst seviyeleri bulunuyor Dubai’de. Teknolojiden olabildiğince yararlanılmış. Havuzun dibini boylayacağınız uzun kaydırakları uzaktan izlemek bile çok eğlenceli.



Hurmanın dolması da varmış



Dubai’deki yemek kültürüne değineceğiz biraz da... Dünya mutfağını bir de Dubai’de denemek istiyorsanız, ilk durağınız şehir merkezi olmalı. Hint usulü sokak yemekleri buranın simgesi haline gelmiş. Değişik baharatlarla hazırlanan atıştırmalıklar leziz. Gurme restoranlar da pek revaçta. Özellikle Arap yemeklerinden denemek istiyorsanız, hurma dolmasını öneririz. “Hurmanın dolması da varmış!” dedirten cinsten. Tatlı peynirli bir karışımdan oluşuyor.



Alışverişte sınır yok, kdv de



Alışveriş tutkunuysanız bırakın çölde safariyi, barları eğlenceleri ile Dubai’nin alışveriş merkezi olan Deira’ya gidin. En büyük alışveriş merkezleri burada çünkü... Alışverişlerin en karlısı yapılıyor Deira’da. KDV yok! Dünyanın bütün ürünleri çok uygun… Tam 29 tane alışveriş merkezi var. Nevriniz dönebilir, neyi, nereden alacağınızı karıştırabilirsiniz. Bu merkezleri beş yıldızlı olarak nitelemek mümkün… Ancak yine de dikkat etmekte fayda var; çünkü taklit ürünler asıllarıyla aynı merkezlerde satılıyor. ‘Sony’ yerine, ‘Sonya’ ve ‘Somya’ marka bir ürün almanız kaçınılmaz. Diera City Center, Bur Juman Center ve Wafi Center’ı önerebiliriz. Teknoloji meraklısıysanız Al Arn Center’da tarzınıza uygun birçok şey satın alabilirsiniz. Ayrıca Diera’daki baharat pazarına uğramanızı da tavsiye ederiz.



Yedi yıldızı görmeden olmaz



Dubai’ye gitmişken ‘Yelken Otel’ olarak adlandırılan Burj Al Arab’ı görmeden dönmeyin. Burj Al Arab, yedi yıldızlı bir teknoloji harikası. Her süit için bir görevli 24 saat hizmet ediyor. İki katlı süitlerin manzarası ise görülmeye değer. Kumandayla süitinizi kontrol edebiliyorsunuz. Perdeleri açıp kapamanın yanı sıra, kapınıza kimin geldiğini dev ekranda görebiliyor, tek tuşla dilediğiniz her hizmeti yerinizden kalkmadan odanıza getirtebiliyorsunuz.



Telefon açmanıza bile gerek yok. Ayrıca bu kumandalarla odanızın ışığını da ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz odanız rengârenk oluyor, dilerseniz güneş odanızda batmışçasına içeriye sepya ve gülkurusu renkler doluyor. Deniz ürünleri restoranında yemek yemek için milyonlar döken insanlar var ziyaretçiler arasında. Çünkü bu restoran canlı bir akvaryum.



İnsan yapımı ada



Yoktan bir ada var etmek hayallere bile zor sığıyor doğrusu. Dubai’nin Jumeriah sahilinin açıklarında inşa edilen, beş kilometre çapındaki Palmiye Adası’nı da görmeden hayal etmek çok zor. Villalar ve lüks otellere ev sahipliği yapan adada Venedik kanalları, Japon bahçeleri ve yağmur ormanları bulunuyor. Palmiye Adası dalış için de ideal. Adaya helikopter ve tekneyle ulaşılabiliyor.



Ne kadar?



Dubai’ye bir turla değil, kendi olanaklarınızla gitmek istiyorsanız, fiyatlar kalacağınız otele ve kalacağınız gün sayısına göre değişiyor. Turların fiyatları ise ortalama 400 – 700 euro arası



Nerede Kalınır?



Burj Al Arab: www.burj-al-arab.com



Hilton Dubai Jumeriah:

www.hiltonworldresorts.com/Resort/DubaiJumeriah



Sea View Otel:

www.seaviewhoteldubai.com/intro.html



Admiral Plaza Otel:

www.admiralplazahotel.com



Nasıl Gidilir?



Türk Hava Yolları’ndan istediğiniz gün direkt uçak bulmak mümkün. Uçuş yaklaşık dört saat sürüyor. Ayrıca hemen her tur şirketi, Dubai’ye dört, beş günlük turlar düzenliyor. Şehir içi ulaşım metro ve otobüsle çok rahat. Bisikletli pek çok insan görmek de mümkün. Ayrıca otomobil de kiralanabilir.

Yağmur SUNGAR