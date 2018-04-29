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BBC Türkçe

Çölde araçları bozulan 44 göçmen susuzluktan öldü

Nijerya'nın kuzeyinde, Sahra Çölü'nde araçları bozulan 44 göçmen susuzluktan öldü. Yürüyerek Nijer'in ücra bir köyüne ulaşmayı başaran altı kadın tedavi altına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya'nın kuzeyinde, Sahra Çölü'nde araçları bozulan 44 göçmen susuzluktan öldü.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri BBC'ye, yürüyerek Nijer'in ücra bir köyüne ulaşmayı başaran 6 kadının ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Kadınlar, yaşamlarını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu söylerken Kızılhaç yetkilisi Lawal Taher, henüz olay yerine giden kimse olmadığını belirtti.

Geçen yıl da susuzluktan ölen 34 göçmenin cansız bedeni Sahra Çölü'nün Nijer-Cezayir sınırındaki kısmında bulunmuştu.

Nijerli haber sitesi Sahelien'e göre Nijeryalı ve Gana'lı göçmenler Nijer üzerinden Libya'ya ulaşmayı hedefliyordu.

Bu rota, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin sıklıkla kullandığı bir yol. Yolculuğun bu kısmındaki en tehlikeli yer ise Sahra Çölü.

Arabalara kalabalık bir şekilde bindirilen göçmenler, yer olmadığı için yanlarına su da alamıyor.

BBC'nin Nijerya'daki muhabiri Martin Patience, göçmenlerin yol boyunca hırsızlık ve saldırı tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

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