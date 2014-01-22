Çolakkadı: O savcılar 'TMK'lık belgeler var' dediler, gittiler dönmediler

Arzu YıldızAnkara

Yolsuzluk soruşturması ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) hazırladığı kararnameyle görev yeri değiştirilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, soruşturmanın ikinci dalgasını yürüten eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş hakkında yaptığı “Görev alanına girmeyen bir soruşturmayı yürütüyor” açıklaması hakkında T24’e konuştu. Çolakkadı, bu açıklamayı “sözlü aldığı bilgiyle söylediğini” ifade etti. Akkaş ve eski İstanbul Başsavcıvekili Oktay Erdoğan’ın dosyayı aktardıklarını söyleyen Çolakkadı, kendisinin “Yetkiye girmiyor gibi gözüküyor’ dedikten sonra savcıların “TMK’lık belgeler var. Yarın size getirelim” deyip gittiklerini ancak geri dönmediklerini belirtti.

T24’ün sorularını yanıtlayan Çolakkadı, yolsuzluk operasyonları sonrası yaşanan görev değişikliği hakkında şunları söyledi:

“Ben biliyorsunuz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandım. Bu taraftan o tarafa artık müdahil olmayalım. O dönem de açıklanacak her şeyi açıkladım.”

Çolakkadı, T24’ün “Soruşturmanın 2. dalgasını yürüten Muammer Akkaş’ın ‘Gözaltı kararları uygulanmıyor’ şeklindeki açıklamasının ardından bir basın toplantısı düzenlediniz. Bu toplantıda, Savcı Akkaş için ‘Görev alanına girmeyen bir soruşturmayı yürütüyor’ ifadesini kullandınız. Ancak soruşturma yeniden TMK savcılarına gitti” şeklindeki hatırlatması ardından şunları söyledi:

“Benim dediklerim başsavcıvekilinin ve savcının akşam bana verdiği bilgiye dayanan yansıtmasıydı. Geldiler bilgilerin bir içine baktım. Arkadaşlar neyse onun gereğini yaparlar. Ben bilmediğim, sözlü aldığım bilgiyle söylüyorum. Bana sözlü olarak bilgi verilmişti. Kapsamlı bilmiyorum, yani, eğer öyle bir şey varsa onlar gereğini yapacaktır.”

Çolakkadı, bunun üzerine yöneltilen “Basın açıklamasını sözlü aldığınız bilgiye dayalı olarak mı yaptınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

‘TMK’lık belgeler var dediler’

“Görev yetkisine girmediği açıklamasını Başsavcıvekili Oktay Erdoğan’ın hazırladığı bilgi notuna dayanarak mı açıkladınız” sorusuna Çolakkadı, şu şekilde cevap verdi:

“Oktay Bey ile Muammer Bey bana anlattılar. ‘Yetkiye girmiyor gibi gözüküyor’ dedim. ‘Okuyalım eğer yetkiye giriyor, organize bir suç gibi görünüyor size aktaralım’ dediler, gittiler ve dönmediler. Ben bunu söylüyorum, arkadaşların dediğini diyorum. Ben dosyayı bilmiyorum, yani öyle demişlerdi. Hani ben sorduğum zaman ‘TMK niye bakıyor’ çok cevaplayamadılar. Ama ‘TMK’lık belgeler var. Yarın size getirelim’ diye gitmişlerdi, dönmedi. Belki var bilmiyorum yani. Zaten soruşturma TMK’da başlamış orada devam ediyor.”

’25 Aralık dosyasından bir gün önce bilgim oldu’

Çolakkadı, 25 Aralık’taki yolsuzluk operasyonu konusunda daha önceden bilgisinin olup olmadığı konusunda da şu açıklamayı yaptı:

“Gazetelerde çıkıyor bir sürü bilgiler, biz ne bilelim . Bu soruşturmayla ilgili olarak bir gün önce bilgimiz oldu. İkinci gün de medyadan öğrendik. Söylediğimiz bu, bu sözün arkasındayız. Daha önce zerre kadar bilgimiz yoktu.”