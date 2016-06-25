Çöl ortasında bir vaha; Eskişehir'deki plaj doldu taştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Park içerisine 8 yıl önce yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki yapay plaj sezonu açtı. Gökmeydan Mahallesi’ndeki Kent Park içerisinde bulunan yapay plaj sezonun ilk gününde ilgi gördü. Açılışından itibaren bir saat içinde yaklaşık 500 kişinin geldiği plajda aileler ve erkekler için iki bölüm bulunuyor.

Plajın işletmeciliğini üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Belkent’in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Süzen, vatandaşların plaja yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Süzen şöyle konuştu:

"Bu bozkırda ortasında böyle bir park yapıp, Akbük’ü aratmayacak bir plaj yapma hayalini gerçekleştiren Yılmaz Büyükerşen’e şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu plaj, kumuyla, su sıcaklığıyla, her gün yapılan testleriyle belki de dünyada ilk sayılabilecek bir plaj. Yenileme çalışmalarıyla 400 ton denizden beyaz kum getirildi. Plajımız 15 bin metreküp su alıyor. Plajın içerisinde bir de 50 metrelik olimpik havuz bulunmakta ve burada eğitimler verilmektedir. Ücretleri de herkesin yararlanabileceği seviyede tutmaya çalıştık. Şu anda açıldıktan itibaren bir saat içerisinde 500’ün üzerinde kişi geldi. Bu yaz çok sıcak geçeceğinden dolayı plaja gelenlerin sayısı fazla olacaktır. Önlemlerimizi de ona göre aldık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin kişi gelmişti. Bu yıl sıcaklara bakarsak bu rakamın çok aşılacağını tahmin ediyoruz."

Çevre illerden de geliyorlar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Plaj ve Havuzlar İdari Sorumlusu Ercan Turan da yapay plaja çevre illerden de gelenlerin olduğunu söyledi. Turan "Vatandaşlarımızın beklediği gün bugündü. Plajın hazırlanması için çok büyük çaba gösterdik. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah kazasız, belasız bir sezon yaşarız. Filtrelerden tutun da her şey tamamen yenilendi. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz" dedi.

Plaja gelenler denizi olmayan kentte böyle bir plaj bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Plaj, yaz sezonu boyunca sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hafta içi herkese 10 lira, hafta sonu 16 yaş altı için 10 lira, 16 yaş üstü için ise 15 lira karşılığında hizmet veriyor.