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Dünya

'Çöl ayısı' yaşamını yitirdi

Norman Schwarzkopf, emekliliğini geçirdiği Florida eyaletinin Tampa kentindeki evinde hayatını kaybetti

28 Aralık 2012 08:57

Birinci Körfez Savaşı'nın ünlü komutanı ABD’li emekli general Norman Schwarzkopf, 78 yaşında hayatını kaybetti.
 
1991 yılındaki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda Saddam güçlerini işgal ettikleri Kuveyt'ten çıkaran ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun komutanı Norman Schwarzkopf, emekliliğini geçirdiği Florida eyaletinin Tampa kentindeki evinde hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Schwarzkopf'un ölümüne zatürreenin neden olduğu bildirildi.

Eski ABD Başkanı George H.W. Bush, Norman Schwarzkopf için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bush, mesajında ''gerçek bir Amerikalı vatansever ve neslinin en büyük askeri liderlerinden birini kaybetmenin yasını tuttuğunu'' bildirdi.

Vietnam Savaşı gazisi olan Schwarzkopf, 1991 yılında Saddam güçlerini Kuveyt'ten çıkaran 6 haftalık savaşta 540 binden fazla ABD askeri ve 200 bin müttefik askerine komuta etmişti.

“Çöl ayısı” lakaplı Schwarzkopf, 35 yıl Amerikan Ordusu’nda görev yaptıktan sonra emekli olmuştu.

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