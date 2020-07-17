Çoklu baro teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP: Yeni bir başörtüsü tartışması açılmasına gerek yok

TBB, 'Kılık kıyafete dokunmayın' dedi

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre söz konusu kanunun görüşmelerinde “Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadır. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemez” maddesi tartışma konusu oldu.

AKP geçmişte yaşanan başörtüsü engellerine dikkat çekti, bugün sorun yaşanmasa da ileride benzer bir durumla karşılaşılmaması için kılık kıyafet serbestisini avukatlar için kanuni güvenceye kavuşturduklarını savundu. Teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde konuşan Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Seray Şenfer, kılık kıyafetle ilgili maddeye dokunulmaması görüşünü dile getirdi, “Uygulamada kılık kıyafetle ilgili olan sorunlar zaten yine uygulamada çözülmekte ama Komisyonunuz bu maddeyi bu şekilde getirirse şortla ya da parmak arası terlikle de mahkeme huzuruna çıkma ya da adliyede görülme olasılığı olacak meslektaşlarımızın, bunun da itibarımızı düşüreceğini düşünüyoruz” dedi.

CHP, tekliften çıkarılmasını istedi

CHP’nin muhalefet şerhinde de bu maddenin tekliften çıkarılması gerektiği belirtilerek, “Uygulamada yaşanan kılık kıyafetle ilgili sorunlar yine uygulamada çözüme kavuşturulmalıdır. TBB Meslek Kurulları’nın 20’nci maddesindeki “Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara, Türkiye Barolar Birliği’nce şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar, iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar” şeklindeki düzenleme yeterlilik arz etmektedir. Getirilmek istenen maddenin uygulamaya konulması halinde, şortla ya da parmak arası terlikle mahkemelere katılımlar söz konusu olabilecektir” denildi.

"Yeni bir başörtüsü tartışmasına gerek yok"

TBB ve CHP’nin itiraz ettiği bu madde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda iptali istenen maddeler arasında yer almadı. CHP’li kaynaklar, avukatların mesleklerini icra ederken cübbe giyme zorunluluğuna dair başka düzenlemelere de dikkat çekti, “Avukatların kılık kıyafeti ile ilgili düzenleme var. Yazılı kuralların yanı sıra yazılı olmayan kurallar da var. Terlik giyer, sarık takarsa artık hakim gereğini yapacak. Burada yeni bir başörtüsü tartışması açılmasına yol açacak bir adıma gerek yok” görüşünü dile getirdi.