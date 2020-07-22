Çoklu baro protestosuna 31 bin TL'lik sosyal mesafe cezası

Çoklu baronun kurulmasına imkan veren yasa tasarısına karşı basın açıklaması yapan 29 avukata toplamda 31 bin 500 TL sosyal mesafe ihlal cezası verildi. Bazı avukatlara ise 2 kez ceza kesildi.

Batman’da, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşan ve çoklu baroların kurulmasına imkan veren Avukatlık Yasası’ndaki değişikliğe karşı basın açıklaması yapan 29 avukata, her birine 900 TL olmak üzere pandemi nedeniyle fiziki mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 31 bin 500 TL para cezası verildi.

Yasa tasarısı görüşülürken baro başkanlarının Ankara’da oturma eylemi yapmasına destek olarak Batman’da 7 Temmuz’da yapılan eyleme katılan 8 avukata, 23 Haziran’da ise 27 avukata ayrı ayrı ceza kesildi. Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan’ın da aralarında olduğu avukatlara, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından kesilen ceza kendilerine mesajla bildirildi. 6 avukata ise her iki eyleme katıldıkları gerekçesiyle 2 defa ceza kesildi.

6 avukata iki kez ceza

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle İnsan Hakları Derneği Batman Şube Eş Başkanı Avukat Rümeysa Deniz Kaya ile avukatlar Devran Yıldız, Şirin Şen, Adnan Durmaz, Neşe Erpolat, Umut Doğu Ekmen’e 2 kez ceza yazıldı.

Batman Barosu Başkanı Abdulhami Çakan, avukatlar Ferhat Bayındır, Alaattin Dal, Fuat Kaya, Selvihan Avşar, Türkan Şahin, Durmaz Özüş, Osman Sönmez, Mustafa Yıldız, Sedat Girti, İlyas Tarım, Mesut Aydın, Nuri Mehmetoğlu, Serhat Tüzün, Zedan Ekmen, Ferhat Özdemir, Abdulkadir Aksoy, Sabri Nuhat Özdemir, Seyfettin Taş, Burhan Gözün, Özgür Görgen, Kadir Aydiş ile Mehmet Demir’e ise birer kez ceza yazıldı.

"İtiraz edeceğiz"

Kesilen cezalara tepki gösteren Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, "Cezalara öncelikle itiraz edeceğiz" dedi.

Batman Borusu olarak durum değerlendirmesi yaptıktan sonra yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Çakan, "Batman'da daha önce tiyatrocular basın açıklaması yapmış veya çeşitli basın açıklamalarında benzer cezalar kesilmişti. Biz avukatlarda çoklu baro sistemine karşı olduğumuzu demokratik yollar ile görüşlerimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bize de bu ceza kesildi. Haksız ve hukuka aykırı bir düzenlemeydi, halen aynı görüşteyiz. Cezalara ilişkin yasal haklarımızı kullanacağız" diye konuştu.

Yaptıkları iki ayrı eylemin üzerinden uzun bir süre geçtiğine de vurgu yapan Çakan, "Biz o dönemde her şeyi göze alarak açıklama yapmıştık. O günden bu yana da hiçbir avukat arkadaşımız da pandemi belirtisi olmadığını da eklemek istiyorum" ifadelerini kullandı.