Çöken yol otomobili yuttu

Nevşehir’in Ürgüp İlçesi'ne bağlı Aksalur Beldesinde yoğun yağışlar sonucu alttan aşınan asfalt yol, üzerinden otomobil geçerken çöktü. Oluşan çukura düşen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde öldü, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.



Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur’u Kayseri’ye bağlayan asfalt yolun 2’nci kilometresinde altında menfez bulunan yol, geçen haftadan beri aralıklarla yağan kar ve yağmur sonucu menfezin dolmasıyla aşınmaya başladı. Üzerinde önce hafif göçükler beliren yolda, daha sonra derin çukurlar oluştu. Dün gece saat 21.00 civarında Kayseri’nin Develi İlçesi'nden Aksalur Beldesi'ne gelen 65 yaşındaki İhsan Orhan yönetimindeki 38 NS 408 plakalı otomobil, çöken yoldaki göçüğün içine düştü. Kazada sürücü İhsan Orhan ile yanındaki 47 yaşındaki Yakup Ünlü ve 79 yaşındaki Emine Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Kahraman ise yaralı olarak kurtuldu.



Yaralı telefonla haber verdi



Kaza, yaralı Mehmet Kahraman'ın cep telefonuyla yakınlarına haber vermesi üzerine duyuldu. Mehmet Kahramanın yakınları olayı Jandarma ve 112 Acil servise bildirdi. Olay yerinegelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaralı Mehmet Kahraman da, 112 ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlk tedavisi yapılan Kahraman, ileri tetkik ve tedavi için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Yaralının kolunda kırıklar olduğu belirlendi.



Ölenlerin cesetleri, Ürgüp Cumhuriyet savcısının incelemesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yakup Ünlü ve Kahraman Ünlü’nün Aksalur Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı, Emine Kahraman’ın ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Yolun da İl Özel İdare sorumluluğunda olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(DHA)

