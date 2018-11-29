Çöken viyadükte demirlere tutunarak hayatta kaldı (2)

MEHMET SIDDIK CANPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yapımı devam eden 7 nolu viyadükte beton bloğun çökmesi sonucu enkazın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Kocaeli\'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alındığı sırada yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra Merkez Nene Hatun Camii\'ne getirildi. Yakınları camii önünde tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın eşi Fatma Canpolat, annesi Fatma Canpolat, babası Hüseyin Canpolat, kayınpederi Mehmet Canpolat, kardeşleri Mustafa ve Ali Canpolat ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç\'in cenaze namazını kıldırmasının ardından Mehmet Sıddık Canpolat\'ın cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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