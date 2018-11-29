Çöken viyadükte demirlere tutunarak hayatta kaldı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte 30 metreden düşmesi sonucu enkaz altında kalan 4 işçiden 1\'i yaralı kurtarıldı. Kaza anında beton bloğun üzerinde olan Mustafa Canpolat\'ın ise demirlere tutunarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Olay dün saat 10.55\'te, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu 7 nolu viyadükte meydana geldi. Viyadüğe 2\'nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen beton bloğun altında 4 işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil ve arama kurtarma ekipleri geldi. Enkaz altında kalan Kani Öztürk (40) isimli işçiye ulaşıldı. 112 Acil ekibi, Kani Öztürk\'e enkaz altında müdahalede bulundu. Enkaz altından çıkarılan Kani Öztürk kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Gece boyunca kadar devam eden çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldı. 3 işçinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Yaralanan Kani Öztürk\'ün sağlık durumunun iyiye gittiği, vücudundaki kırıklar nedeniyle bugün ameliyat edileceği öğrenildi.

DEMİRLERE TUTUNARAK HAYATTA KALDI

Çöken viyadük enkazının altında can veren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın, kardeşleri Mustafa Canpolat ve Ali Canpolat\'ın birlikte çalıştığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Canpolat\'ın beton bloğun yere düştüğü sırada demirlere tutunarak yere düşmekten kurtulduğu öğrenildi.

Kocaeli\'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi\'nde oturan Mustafa Canpolat, evlerinde taziyeleri kabul ederken, ağabeyinin ölümünün üzüntüsünü yaşadı.

\'KAZA DEĞİL RESMEN CİNAYET\'

Yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın kayınpederi Mehmet Canpolat, \"Bu kaza değil. 30 saat geçti firmadan kimse gelmedi. Bu insanlık dışı. En azından bir gelir başsağlığı dilerler, bir telefon açarlar. 300 tonluk beton üzerine düşmüş ve 12 saatte cenaze tanınmaz hale gelmiş. 3 çocuğu vardı. 20 gün önce de bir akrabamız 3. havalimanında düşerek ölmüştü\" dedi.

\'OĞLUM MEZAR OLDU GİTTİ\'

Mehmet Sıddık Canpolat\'ın babası Hüseyin Canpolat evlerinin önünde kurulan taziye çadırında yakınlarının başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Hüseyin Canpolat, \"8 çocuğum var. Oğlum mezar oldu gitti. Cenaze adli tıptan gelirse bugün defnedeceğiz\" diye konuştu.

VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DURDU

Çökmenin meydana geldiği alanda ise bugün çalışmalar durdu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı 3 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasına neden olayla ilgili soruşturmayı yürütüyor. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yapacağı çalışmaların ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Çökmenin olduğu viyadükte bazı görevlilerin incelemede bulunduğu ve kamera ile görüntü aldıkları görüldü.

Mehmet Sıddık Canpolat\'ın Darıca\'da, Öztürk Yılmaz\'ın İstanbul\'da, Bayram Kılıç\'ın ise Samsun\'da toprağa verileceği öğrenildi.



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