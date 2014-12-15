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Yaşam

Çöken tuvaletin altında kalan çocuk öldü

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Berat Koçer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

15 Aralık 2014 09:05

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Uzungöl Köyü'nde evlerinin dışındaki tuvalete giden 12 yaşındaki Berat Koçer, tuvaletin çökmesi üzerine altında kalarak öldü.

Çemişgezek İlçesi'nin Uzungöl Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşayan ortaokul öğrencisi Berat Koçer, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı.

Aradan saatler geçmesine rağmen Koçer'in eve dönmemesi üzerine anne Keziban Koçer, oğlunu aramaya çıktı.

Bir süre arayıp oğlunu bulamayan Keziban Koçer'in haber vermesi üzerine köylülerde aramaya katıldı. Yapılan arama sırasında Koçer ailesinin evinin dışında bulunan ve kullanılmayan tuveletin çöktüğü görülünce endişelendi.

Aramada Berat Koçer'in çöken tuvaletin altında kaldığı görülünce köylülerin yardımı ile çıkarıldı.

Ağır yaralanan Koçer, köyden bir araçla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Berat Koçer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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