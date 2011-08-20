-Çöken peribacasının maliyeti 437 bin lira NEVŞEHİR (A.A) - 20.08.2011 - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 2010 yılının aralık ayında çöken 25 metre yükseklikteki peribacasının onarımı için 437 bin lira harcanacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kapadokya Milli Parkı içinde yer alan Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesi Aydınlı Mahallesi Çakmaklı Sokak'ta 2010 yılının Aralık ayında, doğal etkenler nedeniyle çöken 25 metre yüksekliğindeki peribacası için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon projesi hazırlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından peribacasının restorasyon projesinin ihalesi, 437 bin 470 lira sözleşme bedeli ile gerçekleştirildi. Mimsan Mühendislik İnşaat ve Seramik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Faruk Sağcan tarafından yürütülecek olan çalışmalarla çöken peribacası yeniden ayağa kaldırılacak. -''İçinde insan yaşasaydı çökmeyecekti'' Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyon çalışması yapılacak çöken peribacasının içinde insan yaşamadığı için çöktüğünü ileri sürerek, ''İçinde insan yaşamasına izin verilseydi bu peribacası çökmeyecekti ve bu kadar para harcanmayacaktı. Göreme'de içinde insan yaşamadığı için bakımsız kalan, kaderine terk edilmiş, her an çökebilecek 10 kadar peribacası daha var'' dedi. Durmaz, Milli Emlak Müdürlüğü Hazine avukatının girişimleri ile Göreme'deki peribacalarının içinde yaşayan birçok insanın çıkarılıp, yaklaşık 25 yıl önce peribacalarının hazineye devredildiğini vurguladı. Bu nedenle peribacalarının yıllardır bakımsız kaldığına dikkat çeken Durmaz, yağmur ve kar suları gibi çevresel etkenlerle peribacalarının tahrip olmaya başladığını, ancak çökünce restorasyon çalışmaları yapıldığını ifade etti. Durmaz, ''Peribacalarının içinde yaşayan insanlar Milli Emlak tarafından çıkarılmasaydı, bu insanlar bu peribacalarına, içinde yaşadığı için gözü gibi bakardı ve peribacalarının ömrü uzardı. İnsanlar peri bacalarının içinden Milli Emlak tarafından çıkarılmadan önce burada peribacası çökmezdi'' dedi. -''Kendi yerimize kira ödüyoruz'' Beldede halen bazı yöre halkının peribacaları ile iç içe olan kendi evlerinde yaşayanların, kendi mülkiyeti içinde yer alan küçük kaya damlar için Milli Emlak'a kira ödediğine işaret eden Durmaz, bu uygulamanın da yanlış olduğunu ifade etti. Durmaz, ''Benim evimin içindeki 10 metrekarelik bir bölüm, Milli Emlak'a, hazineye devredilmiş. Bu yüzden kendi yerimiz için bizden kira isteniyor. Yani kendi yerimiz için Milli Emlak'a kira ödüyoruz. Kendi yerimizin içindeki, hazineye ait olan o küçük yerlere bir şey koyduğumuzda da hemen bize para cezası kesiyorlar'' diye konuştu. Yetkilileri biran önce peribacalarına sahip çıkmaya ve yeniden içinde insan yaşamına izin verilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya davet eden Durmaz, aksi halde peribacalarının birer birer çökeceğini ve kaybedileceğini, devletin de bir peribacasına 437 bin 470 lira harcayarak kurtarmaya çalışacağını, böylelikle ülke ekonomisinin de zarar göreceğini kaydetti.