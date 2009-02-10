Çöken Kuran kursu davası hâlâ açılamadı

Konya’nın Taşkent İlçesi'ne bağlı Balcılar Beldesi’nde 1 Ağustos 2008 tarihinde, 1 kurs öğretmeni ile 17 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan Kuran kursu binasındaki patlamayla ilgili, Cumhuriyet Savcılığı hala soruşturmasını tamamlayamadı.



Bu nedenle tutuksuz yargılanan yurt yöneticileri hakkında dava açılamazken, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, faturayı 3 eğitimciye kesti. İdari soruşturma kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Hüseyin Erkin, daha önce bu görevi vekaleten yürüten Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdoğan Dinç ve Taşkent İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Saliha Tüfekçi, idari görevden alınarak öğretmenliğe döndürüldü.



Balcılar Beldesi'nde 6 ay önce meydana gelen olayda, 3 katlı Özel Boğaziçi Ortaöğretim Yurdu patlamanın ardından çökmüş, 1 kurs öğretmeni ile yaşları 10- 16 arasında değişen 17 kız öğrenci hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı. Öğrencilerin burada Kuran kursu aldıkları iddia edilmiş, ancak yurt yetkilileri İngilizce kursu verdiklerini, öğrencilerin temizlik için binada bulunduklarını, gece de yetkililerden habersiz olarak yurtta kaldıklarını iddia etmişti.



Borularda kaçak vardı



Birbirlerine bitişik iki ayrı binadan oluşan yurdun ilk bölümü 1990 yılında yapılmış, üç katlı bu binanın yanına 1998 yılında yine üç katlı betonarme ek bina yapılmıştı. Mutfak ve yatakhanelerin bulunduğu bölüm ayakta kalırken, ek bina tamamen yıkılmıştı. Olayın, bahçede bulunan LPG tankından binanın mutafak bölümüne giden borularda gaz kaçağı olduğu ve gece boyu bu bölüme dolan tanktaki gazın, sabah namazına kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla infilak etmesiyle meydana geldiği kesinleşmişti.



Patlamayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Boğaziçi Öğrenci Yurdu Müdürü Hüseyin Çömlek, Müdür Yardımcısı Mehmet Semerci, Balcılar Kasabası Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Mehmet Göktaş'ı gözaltına almış, Hadim Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Çömlek, Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş, `görevi ihmal nedeniyle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı. 3 şüpheli daha sonra avukatlarının itirazı üzerine ekim ayı içerisinde tutuksuz yargılanmak üzere, aldi kontrol altına alınarak, yurt dışına çıkma yasağı konularak salıverilmişti.



Yurtla ilgili davanın Hadim Savcılığı tarafından hazırlanacak fezlekenin ardından başlayacağını belirten Özel Boğaziçi Ortaöğretim Yurdu Müdürü İbrahim Çömlek ve müdür yardımcısı Mehmet Semerci'nin avukatı Sait Akdağ, ``Çöken yurt binası ile ilgili tahkikat devam ediyor. Hadim Savcılığı araştırmasını sürdüyor. Yapılan araştırma sonunda oluşturulacak fezlekenin ardından, dava süreci başlayacak. Binanın niçin patladığı ise henüz netleşmedi. Fezleke hazırlandıktan sonra dava açılacak'' dedi.



Öğretmenliğe döndüler



Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı idari inceleme başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri hazırladıkları raporda, çöken yurt binası ile ilgili olarak Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Hüseyin Erkin ile daha önce bu görevi vekaleten yürüten Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdoğan Dinç ve Taşkent İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Saliha Tüfekçi`nin idari ve disiplin yönünden cezalandırılması istedi.



Konya İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, ``Müfettişlerin oluşturduğu soruşturma raporunun sonunda Hasan Hüseyin Erkin, Erdoğan Dinç ve Saliha Tüfekçi, yöneticilik görevinden alındı. Şu an üç arkadaşımız öğretmenlik yapmaktadır. Haklarındaki adli soruşturmada devam ediyor'' dedi.



Taşkent Kaymakamı Huzeyfe Citer de ``Bakanlık Müfettişleri, Hasan Hüseyin Erkin, Erdoğan Dinç ve Saliha Tüfekçi hakkında, Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi uyarınca `1/30 oranında aylıktan kesme' ile cezalandırılmasını öngörmüştü. Öngörülen bu ceza yerine getirildi. Ayrıca yurt yöneticileri içinde yurtlarında kalan öğrencileri bildirmedikleri için Dernekler Kanunu'na göre gerekli para cezası işlemi uygulanmıştır'' dedi.



Ne olmuştu?



Yurtta meydana glen patlamada, yaşları 10 ile 16 arasında değişen öğrenciler Hatice Doğru, Fadimana Toz, Fadime Yazıcı, Teslime Duran, Şerife Göktaş, Leyla Semerci, Ümmünur Gümüştekin, Elif Beyza Tuğyan, Sema Bayram, Rukiye Sena Demirbaş, Cennet Karaalp, Zehra Güllü, Huriye Durmuş, Hatice Özçömlekçi, Teslime Gökdemir, Şerife Bağcı, Şehrinaz Avcı ile kurs öğretmeni Semra Ünal, hayatını kaybetmişti.

