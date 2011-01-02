-ÇÖKEN EVDEKİ 31 YARALI TABURCU EDİLDİ BAYBURT (A.A) - 02.01.2011 - Bayburt'ta, bir nişan töreninde düğün evinin bir odasının çökmesi nedeniyle yaralanan 36 kişiden 31'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Genç Osman köyünde Bahattin Mıcık ile Tülay Yenitürk'ün nişan töreninin yapıldığı kız evinin bir odasının çökmesi sırasında, yaralanarak Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan 35 kişiden 31'i ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Aynı hastaneye kaldırılan ve vücudunda ikinci derecede yanık bulunan 5 aylık hamile Ayfer Mıcık (31), belinde çatlaklar oluşan Radiye Yenitürk (49), burnu kırılan Emine Demir (50) ile akrabası olan ve kafatasında çatlak bulunan Marife Demir'in (68) ise tedavisine devam edildiği belirtildi. Bu 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda, sobanın üstündeki kaynar suyun dökülmesi sonucu ağır yaralanan damadın kız kardeşi Tuğba Mıcık (21) da Erzurum Aziziye Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tuğba Mıcık'ın tedavisi sürüyor.