T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇÖKEN EVDEKİ 31 YARALI TABURCU EDİLDİ BAYBURT (A.A)

02 Ocak 2011 13:52

-ÇÖKEN EVDEKİ 31 YARALI TABURCU EDİLDİ BAYBURT (A.A) - 02.01.2011 -  Bayburt'ta, bir nişan töreninde düğün evinin bir odasının çökmesi nedeniyle yaralanan 36 kişiden 31'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Genç Osman köyünde Bahattin Mıcık ile Tülay Yenitürk'ün nişan töreninin yapıldığı kız evinin bir odasının çökmesi sırasında, yaralanarak Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan 35 kişiden 31'i ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Aynı hastaneye kaldırılan ve vücudunda ikinci derecede yanık bulunan 5 aylık hamile Ayfer Mıcık (31), belinde çatlaklar oluşan Radiye Yenitürk (49), burnu kırılan Emine Demir (50) ile akrabası olan ve kafatasında çatlak bulunan Marife Demir'in (68) ise tedavisine devam edildiği belirtildi. Bu 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda, sobanın üstündeki kaynar suyun dökülmesi sonucu ağır yaralanan damadın kız kardeşi Tuğba Mıcık (21) da Erzurum Aziziye Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tuğba Mıcık'ın tedavisi sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24