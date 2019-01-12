T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çöken balkona bakmak isterken, balkondan düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, yan binadaki evin balkonunun çökmesini izlemek için 2'nci kattaki kendi evinin balkonuna çıkan engelli kişi, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, yaralandı

12 Ocak 2019 04:54

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, yan binadaki evin balkonunun çökmesini izlemek için 2\'nci kattaki kendi evinin balkonuna çıkan engelli kişi, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Hayrullah Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski bir evin balkonunda çökme meydana geldi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen engelli bir kişi, yaşananları kendi evinin balkonundan izlemek isterken dengesini kaybedip, 2\'nci kattan beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü engelli kişi,  tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞOlayHayrullah MahallesiBuPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24