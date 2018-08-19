Çöken ahır duvarının altında kalan çoban öldü

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) – BURDUR’un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çöken ahır duvarının altında kalan çoban Ali Kılıç (34) yaşamını yitirdi.

Bucak’a bağlı Boğazköy’de çobanlık yapan Ali Kılıç, ikindi vakti ahırda çalışırken şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Rüzgarın da etkisiyle ahırın bir duvarı yıkılırken, Ali Kılıç altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ali Kılıç’ın cenazesi otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ali Kılıç’ın bekar olduğu belirtildi.