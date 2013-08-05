Odanızdaki televizyondan izleniyor olabilirsiniz

Televizyon karşısında biraz mahremiyet için oturma odanızın perdelerini kapatmanız yeterli olmayabilir. Akıllı televizyonlardaki güvenlik açıklarının bilgisayar korsanlarına internet üzerinden cihazınıza erişim imkânı sunabileceğini belirten uzmanlar, potansiyel tehlikelere karşı uyardı.

Las Vegas’taki bir teknoloji fuarının katılımcılarına yapılan sunumda, dijital güvenlik uzmanları bir akıllı televizyonun nasıl ele geçirilebileceğini konuklara gösterdi.

Biri yatak oturma odanızı izliyor

Taraf gazetesinde yer alan habere göre akıllı televizyonların işletim sistemlerinin akıllı telefonlarınkine benzediğini belirten güvenlik mühendisi Aaron Grattafioi, cihazlara yüklenen üçüncü parti uygulamalar üzerinden bilgisayar korsanlarının oturma odanıza erişebileceğini söyledi. “Bazı akıllı televizyonlarda, uygulamaların metin kutularına yazılacak zararlı kodlar kullanıcılara sahip olmamaları gereken yetkiler verebilir. Bu kodlar sayesinde korsanlara televizyonunuzdaki kameralara erişip sizi oturma odanızda izleme imkânı doğuyor. Siz televizyonda dünyada olup bitenleri izlerken dünyanın herhangi bir yerinden bir kişi de sizi izliyor olabilir. Aynı şekilde kredi kartı bilgilerinize de erişmeleri mümkün” diyen Grattafioi, akıllı televizyonların güvenliği konusunda bilgisayarlarda olduğu gibi çalışmalar yapmak gerektiğini belirtti.

Önlem alındı ama...

Ortaya çıkan güvenlik açıklarının ardından söz konusu modelleri üreten firmalar bu zafiyetlerin giderildiğini açıkladı. Ancak uzmanlar, akıllı televizyonları ele geçirme yöntemlerinin geliştirilebileceğini söylüyor ve son teknoloji televizyon sahiplerine bu konunun takipçisi olmaları tavsiyesinde bulunuyor.