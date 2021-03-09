'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokak girişleri bariyerlerle kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok riskli iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi.

Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu.

Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi. Bu caddelerin bazı ara sokaklara girişleri ise tamamen kapatıldı. Polis ekipleri, sınırlama getirilen caddelerin girişlerini demir bariyerlerle kapattı.

Tedbirler kapsamında Saraçlar Caddesi'nin 4 metrekareye 1 kişi olarak sınırlandırıldığı belirtildi. Girişlerini kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması getirileceği de kaydedildi.