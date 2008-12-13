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Çok üzerime geliniyor

Aysun Kayacı, ’söylediği ya da söylemediği’ sözler nedeniyle çok üzerine gelindiğini belirtti.

13 Aralık 2008 02:00

Aysun Kayacı, ’söylediği ya da söylemediği’ sözler nedeniyle çok üzerine gelindiğini belirtti.

"5N 1K"ya konuk olan Kayacı, bu durumun kendisinde çekingenlik yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya, "Ben çok laf insanı değilim. Kendime isim takmaktan ya da böyle bir üst başlık koymaktan, sıfat koymaktan hoşlanmıyorum. Çok da cevap vermiyorum" yanıtını verdi.
Geçtiğimiz gün bir gazetedeki yazıda okuduğu cümlelerden etkilendiğini ifade eden Kayacı, "Çok sevdiğim bir yazarın köşesinde okudum, ’En çok nefret ettiklerimiz aslında en çok hayranlık duyduklarımız’ diye bir yazı yazmıştı. Ben çok doğru buldum" dedi.

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