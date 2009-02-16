'Çok utandım, apışıp kaldım'

Carmen, Beyaz’ın poposunu elledi - VİDEO

Beyaz Show'da Carmen Electra rüzgarı - FOTOGALERİ

Carmen, Beyaz’ın poposunu elledi

Annem de reyting işini öğrendi

Sabah'ın haberine göre; Beyaz'ın şov programına katılmak için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra, Uludağ ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Güzel yıldız, programında olmasına rağmen, Uludağ Ağaoğlu Resort's Otel'deki davete katılmadı. Carmen Electra'sız Sevgililer Günü etkinliği ise sönük geçti. Ünlü yıldızın olumsuz hava şartları yüzünden helikoptere binmekten korktuğunu ve Uludağ'a gelemediğini belirten Beyaz gününü Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu ile kar motosikleti yarışı yaparak geçirdi.Sevgililer Günü'nde yalnız olan ünlü şovmen, "Sevgililer Günü'nün benim için bir anlamı yok. En büyük sevgilim annem" derken, Electra'nın programda kalçasını ellemesiyle ilgili, "Hayatımın en zorlu programıydı. Normalde, gelen güzel konuklara ben kur yapardım. Programda tam tersi oldu, Carmen beni sıkıştırdı. Apışıp kaldım, çok utandım" dedi. Annesinin sözünden dışarı çıkmamasıyla tanınan ünlü şovmen, "Anneniz bu sıcak görüntülere ne dedi?" sorusunu da esprili bir dille yanıtladı: "Asıl reytingler ne der, annem de öğrendi o işleri!"