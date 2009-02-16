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'Çok utandım, apışıp kaldım'

Beyazıt Öztürk Sevgililer Günü için Türkiye'ye gelen Carmen Electra ile praogramında yaşadıklarını anlattı.

16 Şubat 2009 02:00

Dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra'yı programında ağırlayan ve hemen ertesi gün Uludağ'a giden Beyaz: "Carmen beni sıkıştırınca apışıp kaldım, çok utandım..." dedi.

Carmen, Beyaz’ın poposunu elledi - VİDEO
Beyaz Show'da Carmen Electra rüzgarı - FOTOGALERİ
Carmen, Beyaz’ın poposunu elledi 


Sabah'ın haberine göre; Beyaz'ın şov programına katılmak için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra, Uludağ ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Güzel yıldız, programında olmasına rağmen, Uludağ Ağaoğlu Resort's Otel'deki davete katılmadı. Carmen Electra'sız Sevgililer Günü etkinliği ise sönük geçti. Ünlü yıldızın olumsuz hava şartları yüzünden helikoptere binmekten korktuğunu ve Uludağ'a gelemediğini belirten Beyaz gününü Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu ile kar motosikleti yarışı yaparak geçirdi. 

Annem de reyting işini öğrendi

Sevgililer Günü'nde yalnız olan ünlü şovmen, "Sevgililer Günü'nün benim için bir anlamı yok. En büyük sevgilim annem" derken, Electra'nın programda kalçasını ellemesiyle ilgili, "Hayatımın en zorlu programıydı. Normalde, gelen güzel konuklara ben kur yapardım. Programda tam tersi oldu, Carmen beni sıkıştırdı. Apışıp kaldım, çok utandım" dedi. Annesinin sözünden dışarı çıkmamasıyla tanınan ünlü şovmen, "Anneniz bu sıcak görüntülere ne dedi?" sorusunu da esprili bir dille yanıtladı: "Asıl reytingler ne der, annem de öğrendi o işleri!"

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