'Çok ünlü 4 kişini seks kaseti var'

T24 - VJ Bülent: "İkisi kadın, biri erkek, biri gay... Çok ünlü 4 ismin seks kaseti olduğunu duydum..."

14 yıl Kral TV'de görev yapan VJ Bülent, Uzan döneminde bir erkek, bir gay ve iki kadın şarkıcının seks kasetlerinin Kral TV rejisinde kopyalandığını öne sürdü.

Bir süre önce Kral TV'deki görevine son verilen VJ Bülent, Kanaltürk'te konuk olduğu "2. Sayfa" programında çok çarpıcı iddialarda bulundu:

"Ben ne büyük bir isim biliyorum ki albümü, dizileri bize (Star TV-Kral TV) geçmesi için spekülasyonlar olmuştu. Türkiye'nin çok önemli bir starı biraz da mecbur koşulmuştu böyle. Star'a geleceksin, Star'a gelmezsen 'bak elimde şöyle bir kasetin var' diyerekten.. biz kasetler filan medyaya düşmeden 10 gün önce duyardık. Duyduğum bayağı şeyler vardı.. İddialar! (Gülüyor) Kadınlar, erkekler!.. Benim bildiğim 3 kişi var, biri kadın sanatçı. Hem de bayağı ünlü. İkincisi bir gay şarkıcıydı. Üçüncüsü o dönemin patlamış bir erkek ismiydi. Şimdi de varlığı devam ediyor ama fantezi tarzında. Şarkıcı-oyuncu olanın kaseti çok kötü, çok iğrençmiş! İzleyen arkadaş 'Bülent tam bir komediydi, bu kadar da olamaz. Koca isim. 3 gün filan gülersin başarısızlığına (seks yapmasını bilmiyor anlamında konuşuyor) Kolunu koyamıyormuş, bacağını koyamıyormuş, saçını atamıyormuş filan. Böyle garip çömezler vardır ya, konuşamazlar, sahnede böyle elleri kolları birbirine karışır, aynen öyle' dedi."

3 kasedin Kral TV'nin rejisinde birer kopya çoğaltıldığını söyleyen VJ Bülent şöyle devam etti:

"Kaseti koplayan arkadaşım izlemiş 'Yıkılıyordu' dedi. O kadar geyiğini yapıyorduk ki bu muhabettin sonra da bi bakıyorduk, o kasetteki ünlüler televizyona çıkıyordu. Makyajlar tuvaletler, herkes hayranlıkla bunları izliyordu. Bunlardan biri erkek şarkıcı, diğeri gay şarkıcı, üçüncüsü ise şarkıcı-oyuncuydu. Bu üç ünlüden bayan olanı otel odasında, diğer ikisi son derece lüks evlerde gizlice görüntülenmiş. Görüntülendiklerini daha sonra öğrenmişler. Bazılarının başı derde girdi, üstü kapandı, altı açıldı. Bunlar başta bana hikaye gibi gelmişti. Ancak görüntüler Kral TV'nin rejisinde çoğaltılınca inandım. Çünkü rejide bir sürü insan var. Hadi biri yalan söyledi diyelim hepsi mi yalan söyledi. Üstelik biri anlatırken diğeri 'Şu da vardı' diyerek ekleme yapıyordu."

VJ Bülent, erkek olan ve pop fantezi söyleyen ünlünün iki erkekle uygunsuz kasetinin olduğunu belirtirken "Şimdi hatırladım. Dördüncü bir kadının daha görüntüsü var. O da çok ünlü.." dedi.

Dört ünlünün uygunsuz kasetlerini reji de koplayan iki görevlinin daha sonra gelen yönetim tarafından kovulduğunu belirten VJ Bülent, "Görüntüleri Kral TV rejisinde çoğalttıranlar kurumda müdür pozisyonundaydı. Sonra onlar da kovuldu" diye konuştu.