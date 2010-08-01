Çok uğraştım ama Metin'i Mason yapamadım

T24 - Sinema ve tiyatro sanatıçısı, 15 yıldır Mason olan Zeki Alasya, partneri Metin Akpınar'ı Mason yapamamaktan şikayet etti. Alasya, "Ben Mason olunca, Metin'in de Mason olmasını istedim. Fakat yanaşmadı" dedi.

Zeki Alasya'nın Habertürk gazetesinde yayımlanan röportajı şöyle:

Türk sinema ve tiyatrosunun en ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Zeki Alasya, neden Mason olduğunu açıkladı. Star gazetesinden Murat Menteş'e konuşan Alasya, partneri Metin Akpınar'ı Mason yapamamaktan şikayet etti. İşte o röportajın ilgili bölümü...

Masonlukla bir ilginiz var mı?

Ben Masonum.

Masonların dünyayı yönettiği söyleniyor. Siz de yönetiyor musunuz?

Hayır, dünyayı yönetmiyorum. Masonluk bir ahlak ve kardeşlik sistemidir. Bir din değildir kesinlikle. İnsanların kardeş olması gerektiğini öne çıkaran bir yapıdır. Çok kötü tanınıyor. Ben Mason olmaya kalktığım günlerde ailem dehşete kapıldı.

Ne zaman Masonluğa geçtiniz?

15 sene oldu.

Metin Akpınar 'Zeki bana Mason olmayı önerdi, kabul etmedim' diye bir açıklama yapmıştı. Öyle mi sahiden?

E tabii, ben Mason olunca, Metin'in de Mason olmasını istedim. Fakat yanaşmadı.

Kimler Mason oluyor?

Mesleğinde ileri gitmiş kişiler kabul ediliyor. Zenginlerin toplandığı bir yer değildir. Ben Mason olduğumda kiralarımı ödemekte zorluk çekiyordum.

Kaç Mason var?

Dünyada 6 milyon, Türkiye'de de 15 bin. Masonluk ulusal bir kuruluştur. Sanıldığı gibi kökü dışarıda, Siyonist filan değildir. Ateistseniz Mason olamazsınız.

Hangi dinden olmak gerekiyor?

Belli bir dinden ziyade, Yaratıcıya inanmak gerekir. Yaratıcı'ya 'Evrenin Ulu Mimarı' diyoruz. Bence çok güzel bir tabir. Masonluğu vahşi ve aşağılık bir şey olarak anlatan kitaplar okumuştum. Halbuki ahilik, Bektaşilik, Mevlevilik gibi bir oluşum.

Masonluk size çok şey kattı mı?

Çok. Sabırlıydım, sabrım arttı. Paylaşmayı severdim, paylaşımcılığım arttı. Üç-beş kişi bir araya gelip saçma sapan şeyler konuşuyorduk. Futbol, para, kadınlar, dedikodu... Bir arayışa girmiştim. Masonlukta karar kıldım. Çok memnunum.

Çok ilginç... Masonlar genellikle Masonluklarını gizler.

Evet. Başlarına bir şey gelecek diye korkuyorlar. Mesela Devlet Tiyatrosu'nda çok Mason var, söylese işinden olacak.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı üstadım?

Bu üstat lafını çok severim, biz Masonlar çok kullanırız... Hayatta her şey olur, para gelir, şöhret gelir, bilgi gelir... Hepsinden önemlisi iyi insan olmaktır.