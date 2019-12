Çok tartışılan isimler de kabinede

Ergin 'Ali Dibo'yla gündeme geldi

Dinçer, şeriatçı olmakla suçlanmıştı



İntihal yaptığı da kesinleşti

AKP'deki Milli Görüşçü

Yeni Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 1964 Antakya'da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 5 yıl, Hatay Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün avukatı olarak görev yaptı. 1995'te serbest avukatlığa başladı. Aynı yıl Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı, bir yıl sonra Refah Partisi İl Başkanı, RP kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi İl Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde Antakya Merkez Belediye Başkan adayı oldu ama kazanamadı. AKP kurucu il başkanlığı yaptı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde de Hatay Milletvekili olarak parlamentoya girdi.Daha önce AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Ergin, 2006 yılında kamuoyunda ‘Ali Dibo’ olarak adlandırılan yolsuzluk haberleriyle gündeme gelmişti. Ergin, AKP Hatay Milletvekili iken DYP’ye geçen Mehmet Eraslan tarafından, el yazısıyla bürokratlara ihale baskısı yapmakla suçlanmıştı. İddialara göre Ergin, Hatay’daki bürokratlara ihalelerin hangi şirketlere verileceği yönünde baskı yapıyordu. İddialar üzerine yapılan araştırmalar sonucu Hatay’da kamu ihalelerinin önemli bölümünün AKP’nin il yöneticileri arasında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.Sadullah Ergin ise iddiaları reddetmişti. Ali Dibo, Hatay’da yerel dilde "eş, dost, yandaş şirketi" anlamına geliyor.Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 1956 yılında Karaman'da doğdu. 1978 yılında Erzurum A.Ü. İşletme Fakültesi "İşletme Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi "Personel Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler" bölümünde yüksek lisans tezini ve "Örgütsel Değişme" konusunda yüksek lisans tezini hazırladı. "Bir Örgüt Geliştirme Tekniği Olarak Duyarlık Eğitimi" başlığını taşıyan tezi ile 1984 yılında "İşletme Doktoru" ünvanını aldı. 1980 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde asistan 1985 yılında yardımcı doçent 1988 yılında doçent 1994 yılında profesör oldu. 1992-95 yılları arasında üniversitenin bünyesinde bulunan Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Beş adet kitabı ve çok sayıda araştırma ve makalesi yayınlanmıştır.AKP iktidarıyla birlikte Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü. 2007 milletvekili genel seçiminde de TBMM’ye girdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de, milletvekili seçilmeden önce görev yaptığı Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde çok tartışılan bir isim olmuştu.Dinçer’in öğretim üyesi iken 1995 yılında Sivas’ta bir konferansta verdiği bir tebliğde ‘Cumhuriyetin temel ilkelerinin yerlerini daha İslâmi bir yapıya bırakmaları zamanının geldiğini’ ve ‘bürokratik mekanizmada yer alacak memurların dindar insanlar arasından seçmek gerektiğini’ savunduğunun ortaya çıkması ortalığı karıştırmıştı.Muhalefet partileri, ‘devlette dinci kadrolaşmayı sağlamakla suçladıkları’ Dinçer’in görevden alınması için AKP iktidarına büyük bir baskı uygulamıştı. Ancak Başbakan Erdoğan Dinçer’i görevden almamıştı.Dinçer ayrıca, yazdığı bir kitapta intihal yapmakla da suçlanmıştı. Dinçer’in, yardımcı doçent Yahya Fidan’la birlikte yazdığı ‘İşletme Yönetimi’ isimli eserde, intihal (Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek) yaptığı iddia edilmişti.İddialar üzerine olayı araştıran YÖK Yüksek Disiplin Kurulu, Dinçer’in intihal yaptığına karar vermiş, Dinçer de Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde işlemin iptali için dava açmıştı. Ancak mahkeme Dinçer’in itirazını reddetmişti.Kabinenin yeni Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da kamuoyuna yabancı bir isim değil. AKP içinde Milli Görüşçü kanadın lider ismi olarak bilinen Arınç, hem Meclis Başkanlığı döneminde hem de görevden ayrıldıktan sonra rejim ve askerlere yönelik yaptığı çıkışlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.Arınç, en son Ergenekon operasyonları için '28 Şubat'ın rövanşını aldık' demişti.Arınç 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. AKP’nin kurucu üyesi. 20, 21, 22. Dönem Manisa Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babası.Kabineye yeni giren diğer bakanların özgeçmişleri de şöyle:3 Nisan 1962'de Yozgat, Devecipınar'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.Kayseri Elektrik Üretim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.Kayseri Milletvekili. İyi düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve 4 çocuk babası.14 Eylül 1962 tarihinde İzmit, Çınarlı'da doğdu. İktisatçı, Yönetici ve Yönetim Danışmanı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi.Derince Belediye Başkanlığı yaptı. Kocaeli Milletvekili.İngilizce bilen Ergün, evli ve 4 çocuk babası.1959 yılında Konya/Taşkent'te doğdu. Ortaöğretimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1990-1995 arasında yurtdışında görev yaptıktan sonra 1996-1999 arasında Marmara Üniversitesi'nde çalıştı. 1993'te doçent, 1999'da profesör oldu. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine atanana kadar Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı’nı yürütüyordu.Alternative Paradigms (Lanham: University Press Of America, 1994) ve Civilizational Transformation and the Muslim World başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca, özellikle uluslararası ilişkiler, bölgesel analizler, mukayeseli siyaset felsefesi, mukayeseli medeniyet tarihi araştırmalarını kapsayan değişik alanlarda disiplinlerarası bir yöntemle kaleme alınmış çalışmaları farklı dillerde yayınlanan Davutoğlu'nun 2001 yılı ortasında "Stratejik Derinlik" adlı bir kitabı yayınlanmıştır.AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Başbakan Dış Politika Başdanışmanlığı görevini yürütmekte.18 Ocak 1961'de Trabzon, Şalpazarı'nda doğdu. Mimar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi.Özel sektörde çalıştı. Türkiye Emlak Bankası AŞ'de Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaretle uğraştı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.22. Dönem Samsun Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığı’na yeniden seçildi.Demir, evli ve 5 çocuk babası.1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi uluslararası ilişkilerde; doktorasını Bilkent Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetiminde tamamladı.Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Planlama uzmanlığına atandı. Devlet Plânlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babası1 Temmuz 1962'de Denizli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. Öğretmen olarak görev yaptı. 2002 seçimlerinde AKP'den Denizli milletvekili adayı oldu. 6'ncı sırada olduğu için seçilemeyen Kavaf, seçimlerin ardından siyasetten kopmadı ve AKP'nin Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlendi.2007 yılında yapılan genel seçimde, Denizli'den 2'nci sıradan AKP Denizli Milletvekili seçilen Selma Aliye Kavaf, kentin ilk kadın milletvekili olma başarısını gösterdi.İngilizce bilen Kavaf, evli ve 1 çocuk annesi