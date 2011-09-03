Çok tartışılacak ‘Kürdistan’ portresi

T24 - ABD’nin en fazla seyredilen seyahat ve yemek programlarından “No Reservations”ın Irak’ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin ve Türkiye’nin güneydoğusunun ziyaret edildiği bölümü dikkat çekti.





Programın sunucusu ünlü şef Anthony Bourdain, 7’nci sezonunun 15’inci bölümünde bölgedeki Kürtlerin yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Geçtiğimiz 22 Ağustos tarihinde “Travel Channel” adlı Amerikan kanalında yayınlanan programda Bourdain, Türkiye’deki Kürtlerin yaşadıklarıyla ilgili konulara da değindi.

2005 yılından bu yana yayınlanan ve bugüne kadar 124 bölümü gösterilen programda Bourdain dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek kültürlerini ve yemeklerini araştırıyor. 2010 yılının Ocak ayında İstanbul’da da bir bölümü çekilmiş olan program 2007’de Emmy ödülüne layık görülmüştü. İşte Bourdain’in Türkiye ve Kürtler hakkında söyledikleri:



Ortadoğu’nun en büyük 4. etnik grubu olan Kürtler dillerini ve kimliklerini korumak için her zaman savaştı. Bir Kürt düğününü izleyen yabancıya, geleneklerini göstermekte çok istekliler. Ama bu gelenekleri yaşamak Türkiye’de hapse atılmanız için yeterli olabilirdi.Kürt kontrolüne geçen petrolle birlikte Erbil en hızlı gelişen şehirlerden biri oldu.Sınırda taksiye biniyoruz. Arabanın gizli bölümlerine kaçak sigaralar yerleştiriliyor.Umarım bunlar sadece sigaradır.









