'Çok sevdik ama olmadı'

Osmantan Erkır, "Ebru ile birbirimizi çok sevdik. Gerçekten aramızda müthiş bir sevgi var ama olmuyor.



Ebru Gündeş ve Osmantan Erkır, geçtiğimiz günlerde medya kuruluşlarına gönderdikleri faksla ayrıldıklarını açıkladılar. Konu hakkında görüştüğümüz Osmantan Erkır, "Ebru ile birbirimizi çok sevdik. Gerçekten aramızda müthiş bir sevgi var ama olmuyor. Çok denedik, çok zorladık yapamadık. Bu ilişki başladığı günden itibaren herkesin yorumu, 'siz farklısınız' olmuştu. İşte herkesin fark ettiği bu farklılıklardan dolayı biz ayrıldık. Bunun ardında başka bir sebep yoktur" dedi.



Adı Gündeş'le aşk dedikodusuna karışan ve ikilinin ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Reza Zarrab ismindeki işadamı ise şunları söyledi: "Ben hiçbir menfaat beklemeden bazı eserlerimi sanatçı dostlarımla paylaşıyorum. Ebru Hanım'a da yine maddi karşılığı olmadan bir eser verdim. İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ı ne kadar tanıyorsam Ebru Gündeş'i de aynı mesafede tanıyorum. Aramızda bir ilişki yoktur."

