T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Çok sevdik ama olmadı'

Osmantan Erkır, "Ebru ile birbirimizi çok sevdik. Gerçekten aramızda müthiş bir sevgi var ama olmuyor.

03 Ocak 2009 02:00

Osmantan Erkır, "Ebru ile birbirimizi çok sevdik. Gerçekten aramızda müthiş bir sevgi var ama olmuyor.

Ebru Gündeş ve Osmantan Erkır, geçtiğimiz günlerde medya kuruluşlarına gönderdikleri faksla ayrıldıklarını açıkladılar. Konu hakkında görüştüğümüz Osmantan Erkır, "Ebru ile birbirimizi çok sevdik. Gerçekten aramızda müthiş bir sevgi var ama olmuyor. Çok denedik, çok zorladık yapamadık. Bu ilişki başladığı günden itibaren herkesin yorumu, 'siz farklısınız' olmuştu. İşte herkesin fark ettiği bu farklılıklardan dolayı biz ayrıldık. Bunun ardında başka bir sebep yoktur" dedi.
 
Adı Gündeş'le aşk dedikodusuna karışan ve ikilinin ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Reza Zarrab ismindeki işadamı ise şunları söyledi: "Ben hiçbir menfaat beklemeden bazı eserlerimi sanatçı dostlarımla paylaşıyorum. Ebru Hanım'a da yine maddi karşılığı olmadan bir eser verdim. İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ı ne kadar tanıyorsam Ebru Gündeş'i de aynı mesafede tanıyorum. Aramızda bir ilişki yoktur."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24