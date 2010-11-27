Çok sevdiği köpeğini suni solunumla hayata döndürdü

T24 - Avustralya’nın en ünlü opera sanatçılarından Jessica Yeo çok sevdiği köpeği Bella’i suni solunum yaparak hayata döndürdü.









5 aylık Boxer cinsi köpeği bir arıyı yutunca boğazı şişen ve nefes almayı kesince panik olan 27 yaşındaki Yeo bir saniye bile beklemeden ilk yardım hamlelerini uygulamaya başladı.

- Müzik eğitimi aldığı için ciğerleri çok kuvvetli olan Yeo var gücüyle hava verdiğini ve kısa bir süre içinde başarıya ulaştığını belirtti. “O benim bebeğim, onu kurtarmak için herşeyi yapardım. Gözü dönünce, dili mosmor olunca çok korktum” diyen Yeo veterinerde 2 saat bakım altında tutulan ve tıbbi testlerden geçen yaramaz köpeğini evine götürdü.