Çok seslilik tehdit altında

AKP medyayı teslim almak istiyor

Bu heryerde bomba haberdir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, "Türkiye, çok partili döneme geçildiği günden bu yana çok seslilik ve ifade özgürlüğü konusunda en bunalımlı süreci yaşamaktadır" denildi.Başbakan’ın tehlikeli açıklamalarıTGC'den yapılan açıklamada, Alman adalet makamlarının bir yardımlaşmaderneği hakkında yürüttüğü kovuşturmaya ilişkin haberler nedeniyle Başbakan RecepTayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların "Türkiye'de çok sesliliğin önüne yeniengeller dikilmesi tehlikesini yeniden gündeme getirdiği" ileri sürüldü.İfade özgürlüğünde pazarlık olmazDemokrasinin en önemli şartlarından birinin ifade özgürlüğü olduğu ifadeedilen açıklamada, bu özgürlüğün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde "resmimakamların müdahalesi olmadan kullanılmasının güvence altına alındığıhatırlatıldı. İfade özgürlüğünün "pazarlıkla" ya da "tehditle" bir arada olmasınınolanaksız olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:"Türkiye, çok partili döneme geçildiği günden bu yana çok seslilik veifade özgürlüğü konusundaki en bunalımlı süreci yaşamaktadır. Bunun başlıcanedenlerinden biri de 2002 yılında Acil Eylem Planı kapsamındaticaret-siyaset-medya ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda verilen sözün biryana bırakılması ve medya yapılanmasının daha da karmaşık bir duruma sokulmasıolmuştur."Tüm medya töhmet altındaTürk ceza hukukunun haklarına saldırıda bulunulduğuna inananlarınhaklarını yargı katları dışında aramalarını yasakladığı hatırlatılan açıklamada,şu görüşlere yer verildi:“Sayın Başbakanın sözleri yalnızca Doğan Grubu ve orada çalışanmeslektaşlarımızı değil, tüm medyayı ve gazetecileri töhmet altında bırakan birhaksızlığı da içermektedir. Doğan Grubu'nun çıkarları bozulduğu için yayınyaptığı iddiası dolaylı olarak Başbakanı destekleyen medyanın da çıkarlarıkorunduğu için bu yönde yayın yaptığına işaret etmektedir ki, bu durumkamplaşmayı da körükleyecek yanlış bir yaklaşım olmaktadır. Türkiye GazetecilerCemiyeti Yönetim Kurulu, sayın Başbakan'a ifade özgürlüğü ve çok sesliliğinsağlanmasına yönelik çabaları engelleyecek nitelikteki tutumunu değiştirmesi içinçağrıda bulunmayı zorunlu görmüştür."