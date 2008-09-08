Çok seslilik tehdit altında

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, "Türkiye, çok partili döneme geçildiği günden bu yana çok seslilik ve ifade özgürlüğü konusunda en bunalımlı süreci yaşamaktadır" denildi.
Başbakan’ın tehlikeli açıklamaları
TGC'den yapılan açıklamada, Alman adalet makamlarının bir yardımlaşma
derneği hakkında yürüttüğü kovuşturmaya ilişkin haberler nedeniyle Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların "Türkiye'de çok sesliliğin önüne yeni
engeller dikilmesi tehlikesini yeniden gündeme getirdiği" ileri sürüldü.
İfade özgürlüğünde pazarlık olmaz
Demokrasinin en önemli şartlarından birinin ifade özgürlüğü olduğu ifade
edilen açıklamada, bu özgürlüğün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde "resmi
makamların müdahalesi olmadan kullanılmasının güvence altına alındığı
hatırlatıldı. İfade özgürlüğünün "pazarlıkla" ya da "tehditle" bir arada olmasının
olanaksız olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: AKP medyayı teslim almak istiyorBu heryerde bomba haberdir
"Türkiye, çok partili döneme geçildiği günden bu yana çok seslilik ve
ifade özgürlüğü konusundaki en bunalımlı süreci yaşamaktadır. Bunun başlıca
nedenlerinden biri de 2002 yılında Acil Eylem Planı kapsamında
ticaret-siyaset-medya ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda verilen sözün bir
yana bırakılması ve medya yapılanmasının daha da karmaşık bir duruma sokulması
olmuştur."
Tüm medya töhmet altında
Türk ceza hukukunun haklarına saldırıda bulunulduğuna inananların
haklarını yargı katları dışında aramalarını yasakladığı hatırlatılan açıklamada,
şu görüşlere yer verildi:
“Sayın Başbakanın sözleri yalnızca Doğan Grubu ve orada çalışan
meslektaşlarımızı değil, tüm medyayı ve gazetecileri töhmet altında bırakan bir
haksızlığı da içermektedir. Doğan Grubu'nun çıkarları bozulduğu için yayın
yaptığı iddiası dolaylı olarak Başbakanı destekleyen medyanın da çıkarları
korunduğu için bu yönde yayın yaptığına işaret etmektedir ki, bu durum
kamplaşmayı da körükleyecek yanlış bir yaklaşım olmaktadır. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu, sayın Başbakan'a ifade özgürlüğü ve çok sesliliğin
sağlanmasına yönelik çabaları engelleyecek nitelikteki tutumunu değiştirmesi için
çağrıda bulunmayı zorunlu görmüştür."