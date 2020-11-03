"Çok sert geçiyor, perişan oldum" demişti; Koronavirüs'e yakalanan Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı

Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçen günlerde Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu. Yeni bir paylaşımda bulunan Ünal, hastaneye yatırıldığını açıkladı.

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Ünal, "Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor" diyerek yaşadığı günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü. Umarım en yakın zamanda atlatacağım. Güzel mesajlarınızı okuyorum. Ve işin üstesinden gelir gelmez sizlere anlatacağım tecrübemi. Şimdi biraz dinlemem lazım" notunu paylaştı.