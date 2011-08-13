'Çok Sert' bir boşanma





T24 - İşadamı Yurdal Sert, eşi Ivana Sert'in kendisini yakın arkadaşı Hatem Yavuz’la aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı ve 10 milyon TL manevi tazminat ile 5 yaşındaki oğlu Ateş’in velayetini istiyor.











Hürriyet'in haberine göre, Yurdal Sert’in bir kadınla samimi görüntülerini gazetelerde gören Ivana Sert, boşanma davası açacağını açıklamıştı. Ancak davayı açan taraf Ivana Sert değil, eşi Yurdal Sert oldu. Ünlü işadamının boşanma gerekçesi ise eşinin kendisini yakın arkadaşı Hatem Yavuz ile aldatması ve onunla bir olup kendisine tuzak kurması.





Çalışanlar Yurdal Sert’i uyarmıştı







Yurdal Sert’in İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesindeki iddialara göre çiftin mutlu evliliği, Ivana Sert ve arkadaşı Hatem Yavuz’un iş ortaklığı kurmasıyla bozuldu. Ivana Sert, bir süre sonra eşinden uzaklaştı, ayrı odalarda uyumaya ve sık sık şehir dışına çıkmaya başladı. Bu süreçte Hatem Yavuz’un da evliliğinde sorunlar baş gösterdi. Sert çiftinin evinde çalışanlar, Yavuz’un sık sık eve gelip gittiği dönemde tek tek işten ayrıldı. Çalışanlar, Yurdal Sert’e de eşi ile Yavuz arasıda ilişki olduğunu ima etti. Hatem Yavuz’un eşi de Yurdal Sert’le buluşarak şüphelerini açıkladı. Yurdal Sert, duydukları üzerine konuyu her iki tarafla da konuştu, ancak yaptığı açıklamalar üzerine eşine inanmayı tercih etti.







Telefonundaki mesajlar





Yurdal Sert’in mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddiaya göre asıl gerçek, telefonunun arızalanmasıyla ortaya çıktı. Yurdal Sert, evde duran ve önceden eşinin kullandığı telefonu açtığında Hatem Yavuz’dan gelen mesajlarla karşılaştı. Mesajları inceleyen Yurdal Sert, eşi ve arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu fark etti. Evin her yerini didik didik arayan Yurdal Sert, eşinin dolabında bir flash disk buldu. Bu diskte Yurdal Sert’in, Hatem Yavuz’un Beykoz’daki evinde bir kadınla çekilmiş görüntüleri vardı. Görüntülerin çekildiği gece Ivana Sert, eşine Yavuz’un evine gitmesi konusunda ısrar etmiş, eve gittiğinde içki içen Sert, Yavuz’un kadın çağırmasına da olumlu yanıt vermişti.







10 milyon TL tazminat istiyor





Yurdal Sert’in boşanma dilekçesinde, “Davalı, bu sadakatsizliği müşterek yaşanan aile konutunda ve küçük çocuğunun yanında yapmakta bir sakınca görmemiş, haysiyet sınırlarını altüst eden davranışıyla, müşterek yatakta yakın arkadaşıyla müvekkilimizi aldatmıştır” satırlarına yer verildi. 5 yaşındaki çocukları Ateş’in velayetinin babaya verilmesi istenirken, “Davalı, müşterek çocuğa sadece basın objektiflerinin bulunduğu ortamlarda annelik yapmakta, devamında ise tümüyle bakıcılara teslim etmektedir” ifadesi kullanıldı. 10 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunan Yurdal Sert ayrıca mahkemeden eşinin evden uzaklaştırılmasını istedi.





İşte Ivana’nın mail’leri







- Şu an oturduğum evi Yurdal evlilikten önce satın almış. Evimden çıkarmasın diye ‘aile şerhi’ koydurtabilir misin? Hemen.

- Ne tür maddi tazminat alabilirim, benim adımı lekelediği için? İşimi, şirketimin adını da lekeledi.

- Ben medyada demişim ki “Ben kocamı bir sefer affederim, fakat birden fazla yaptığı için affetmiyorum.” Mahkemede ne şekilde kullanabiliriz? Aleyhime mi olur, yoksa benim elimde daha bilgiler (video, kaset) var. Onları mı göstermem gerek?

- Şahitlerim var. Yurdal Bey birkaç kişi önünde itiraf etmiş başka kadınlarla yattığını. Bu yeterli mi?

- Ne türde harekette bulunayım medyaya karşı, hangi stratejiyi uygulayayım?

- En az ve en fazla ne alabilirim dava sonucunda?

- Yurdal, evlendiğimiz günden bu yana sermayeyi yükselttiyse, benim orada hakkım doğuyor mu?

- Oğlumun velayetini ve oğlumun tüm masraflarının ödenmesini nasıl hesaplayalım?

- Yurdal boşanmayı kabul etmezse, dava ne kadar sürer?

- Medya skandalları mahkemeyi etkiliyor mu?

- Bugünden itibaren nasıl reaksiyon vereyim medyaya? Sinirli mi olayım, sessiz mi? Nasıl medyaya izah edeyim durumu?







Bu yuvayı o yıktı







Ivana Sert, eşi Yurdal Sert’in kendisine boşanma davası açtığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi ve iddialar hakkında şunları söyledi: “Hatem Yavuz, benim 1.5 senedir iş ortağımdır ama Yurdal’ın 15 senelik arkadaşı. Bizim eve gelir gider. O kadar yakındırlar. Yuvayı yıkan o. Davayı o açacak tabii, her şey para mı? Aldatmam gibi birşey söz konusu olabilir mi? Ben oğlumun ve kendimin sağlığını, özellikle oğlumun psikolojisini düşünüyorum. Ben bu aile için, Türkiye için hep yabancıydım. Her zaman adımı ve ailemi üstte tutmaya çalıştım. Yurdal’ın beni aldattığını gazetecilerden öğrenmiş saf saf yapmamıştır demiştim. Davayı da sizden öğrendim, ne diyeyim. Sağlık olsun.”









Son fok avcısı Hatem Yavuz





Fok derisi işleyen bir şirketin başında olan işadamı Hatem Yavuz, “Son fok avcısı” lakabıyla anılıyor. Yavuz, geçtiğimiz yıllarda Afrika ülkesi Namibya’da 95 bin foku avlamak için hükümetle anlaşma yaptığını açıklamış ve hayvan hakları derneklerinin hedefi haline gelmişti.







İkisinin şirketi var







Cemiyet hayatının ünlü ismi Ivana Sert ve deri sektörünün tanınan işadamlarından Hatem Yavuz, 2011 yılında “İSHY Deri Tekstil Kozmetik Tasarım” adında bir şirket kurmuştu. İlk mağazalarını 8 Mart’ta Nişantaşı’nda hizmete sokan ikili, açılışta objektiflerin karşısına birlikte geçmişti.







Kameraya çekti





Yurdal Sert, mahkemeye verdiği dilekçede evde olmadığı zamanlarda Ivana Sert’in Metrocity’deki müşterek konutlarına Hatem Yavuz’la gelip kaldığını da güvenlik kamera kayıtlarıyla tespit ettiğini açıkladı.







İstinye’de üçlü kavga





Yurdal Sert, eşi Ivana Sert ve Hatem Yavuz’la 17 Kasım’da İstinye Park’taki Masa Restoran’da bir araya gelmiş, üçlü herkesin ortasında sert bir tartışmaya tutuşmuştu. Sinirlerine hâkim olamayarak masayı terk eden Ivana Sert, alışveriş merkezine girmiş, eşi de peşinden giderek tartışmayı sürdürmüştü. Çifti Ivana Sert’in annesinin barıştırdığı haberleri o dönem medyaya yansımıştı.



