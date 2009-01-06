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Yaşam

Çok seksin bedeni 36

Bilim adamlarından ilginç bir araştırma daha! Kadınların beden ölçüleri küçüldükçe sekse olan ilgileri de artış gösteriyor

06 Ocak 2009 02:00

Bilim adamlarından ilginç bir araştırma daha! Kadınların beden ölçüleri küçüldükçe sekse olan ilgileri de artış gösteriyor. Araştırmaya göre 36 beden kadınların yüzde 60'ı  en az bir kere seks yaparken, bu oran 40 bedenlilerde yüzde 50'de kalıyor.

Araştırma sadece bununla da sınırlı değil. 3 bin Britanyalının yatak odası alışkanlıklarını aralayan araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 10'unu aşırı kilolular oluşturuyor.
Kilo fazlası olan kadınların çıplak görünmekten utandıkları için bir yılı aşkın süredir seks yapmadıkları tespit edildi.

Seks ve ilişki uzmanlarından Tracey Cox, konuyla ilgili şunları söyledi: "Seks içeridekiyle ilgili bir şey. Dışarıdan nasıl göründüğümüzle ilgili değil. Ancak toplum zayıf olanın daha çekici olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de zayıf insanlar seks konusunda daha cesur ve istekli. Sekse güvenleri de diğerlerine göre daha fazla.
Seks, vücudunuzu sevmenizle doğru orantılı aslında. Bedeninizi partnerinize özgürce göstermek için güven gerekli. Zayıf insanlar bu konuda daha özgüven sahibi. Kilolulara göre daha sağlıklı da oldukları için bu onları yatakta daha cezbedici kılıyor." 

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