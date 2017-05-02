T24 LogoT24 Logo
Medya

Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli

YSK'nın mühürsüz oy kararının protesto edildiği eylemler hakkındaki paylaşımlara da engel geldi

02 Mayıs 2017 21:38

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çok sayıda sosyal medya hesabı, bazı hesaplardan yapılan paylaşımları ve internet adreslerine erişim engeli geldi.

BirGün’de yer alan habere göre, engellemelerin odağında ise Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) protestolarında yapılan paylaşımlar ve bu paylaşımları yapan hesaplar oldu.

Mahkeme tarafından "Terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden kamu düzeninin ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriğin çıkarılmasına/erişimin engellenmesine dair tedbir kararı, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına karar verilmiştir" cümleleriyle alınan karar 40 Twitter, 2 Facebook, 4 internet sitesi ve çok sayıdaki Twitter paylaşımının kaldırılmasını içeriyor.

YSK protestolarında yapılan paylaşımlara erişim engeli

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda YSK'nin mühürsüz oyların kabulüne ilişkin aldığı kararın protesto edildiği eylemler hakkında yapılan paylaşımlara da mahkeme tarafından erişim engeli geldi.

Erişim yasağı kararı alınan o hesaplar ve paylaşımlar:


ETİKETLER

Twitterprotestoyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24