Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çok sayıda sosyal medya hesabı, bazı hesaplardan yapılan paylaşımları ve internet adreslerine erişim engeli geldi.

BirGün’de yer alan habere göre, engellemelerin odağında ise Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) protestolarında yapılan paylaşımlar ve bu paylaşımları yapan hesaplar oldu.

Mahkeme tarafından "Terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden kamu düzeninin ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriğin çıkarılmasına/erişimin engellenmesine dair tedbir kararı, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına karar verilmiştir" cümleleriyle alınan karar 40 Twitter, 2 Facebook, 4 internet sitesi ve çok sayıdaki Twitter paylaşımının kaldırılmasını içeriyor.

YSK protestolarında yapılan paylaşımlara erişim engeli

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda YSK'nin mühürsüz oyların kabulüne ilişkin aldığı kararın protesto edildiği eylemler hakkında yapılan paylaşımlara da mahkeme tarafından erişim engeli geldi.

Erişim yasağı kararı alınan o hesaplar ve paylaşımlar:



