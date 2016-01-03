Çok sayıda kentte okullar iki gün daha tatil

Kar yağışının devam etmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bazı illerde bir gün, bazılarında ise iki gün ara verildi. Sinop Üniversitesi'nde ise yarın yapılacak sınavlar bir gün ertelendi. Okulların tatil olduğu iller şöyle:

Trabzon: Valilikten yapılan yazılı açıklamada, eğitime Sürmene, Hayrat, Çaykara, Köprübaşı, Dernekpazarı ilçelerinde 4 Ocak Pazartesi, Of ilçesinde ise 4-5 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Arsin ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da eğitime yarın ara verildiği, diğer ilçelerde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Artvin: Artvin'in üç ilçesinde pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Borçka, Arhavi ve Hopa ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 4 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, diğer ilçelerde eğitimin devam edeceği kaydedildi.

Samsun: Samsun’un 9 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından alınan kararla pazartesi için okullar tatil edildi.

Samsun’da 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi aşarken hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu ise buzlanma olayı meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından alınan kararla Yakakent, Terme, Tekkeköy, Salıpazarı, 19 Mayıs, Çarşamba, Bafra, Ayvacık ve Alaçam ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği belirtildi. Kar tatili ile ilgili duyuru İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapıldı.

Şırnak: Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı belde ve köylerde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ile bağlı belde ve köylerde 4 gündür yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, engelli ve hamile memurların da bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bartın: Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri ilk ve orta dereceli okullar 2 gün daha tatil edildi.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 120 santimetre, yüksek mahallelerde ise 2 metreye ulaştı. Kent merkezinde araçlar kara gömüldü. Ara sokaklar kar nedeniyle kapandı. Belediye ekipleri, 200 personelle caddelerde vatandaşların yürüyebilmesi için kar temizleme çalışması yapıyor. Şehir içinde ulaşım aksadı. Kar nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri eğitime 2 gün ara verildi.

Zonguldak: Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 4 Aralık pazartesi 1 günlüğüne tatil edildi.

Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir içi yollarda biriken karlar sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı mahallelere ulaşım durdu. Sabah işe gitmek evlerinden çıkanlar, kapanan yollar nedeniyle yürümek zorunda kaldı. Kent merkezinde kar kalındığı 60 santime ulaşırken yüksek kesimler de ise 1 metreyi geçti. Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zonguldak- İstanbul ve Zonguldak-Ankara Karayollarında TIR’ların geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan dün kar nedeniyle yapılamayan Açık Öğretim Lisesi sınavları bugün yapıldı.

Batman: Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Sason ilçesinde iki, merkez ve diğer ilçelerde bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve don olayları dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk ya da mağduriyet yaşanmaması için eğitime ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Sason ilçesinde pazartesi ve salı günü, il merkezi ve diğer ilçelerde ise pazartesi eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, "Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.

Sinop: İl merkezi ile 4 ilçedeki okullarda kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Sinop Üniversitesi’nde ise pazartesi günü yapılacak sınavların da bir gün ertelendiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, bölgede kar yağışının üç gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi. Özellikle sahil kesiminde yer alan ilçelerde yoğun kar yağışı olduğunu belirten Türkkan, "Bu nedenle pazartesi il merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde eğitime bir gün ara verilme kararı alınmıştır. Söz konusu ilçelerdeki okulların tamamı tatil edilmiştir" dedi.

Türkkan, diğer ilçelerde ise eğitim, öğretimin devam edeceğini söyledi.

Bu arada Sinop Üniversitesinde yarın yapılacak sınavların da bir gün ertelendiği belirtildi.

Mardin: Mardin’in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli veya hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis: Etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okulların pazartesi için bir gün tatil edildi.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bitlis’te son 3 gündür etkili olan kar nedeniyle Bitlis merkezindeki ilk ve orta dereceli okulların yarın için 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Giresun: Kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede bir gün, Yağlıdere ilçesinde ise 2 gün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Giresun'un Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Çanakçı, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde yarın, Yağlıdere ilçesinde ise 4-5 Ocak'ta tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Doğankent ilçesinde de sadece köy ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamileler ile engellilerin yarın izinli sayılacakları bildirildi.

Van: Van’da, mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, kentte ulaşımın sağlıklı yapılamadığı gerekçesiyle okulların tatil edildiğini söyledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belediyelerden aldığı bilgiler doğrultusunda toplandığını belirten Kırekin, "Kurul üyeleri yaptıkları toplantının ardından, mahalle yollarının çoğunun kapalı olması, ulaşımın sağlıklı yapılamaması nedeniyle sağlıklı eğitim hizmetinin yapılamayacağına karar verdi. Bu nedenle pazartesi günü kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi" diye konuştu.

Edirne: İl merkezi ve ilçelerde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı havanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şu iadelere yer verildi:

"İlimizde yoğun kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki düşüşün devam edecek olması ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla Valilik kararıyla pazartesi günü Edirne merkez ile Havsa, Lalapaşa, Süloğlu, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki temel eğitim ve orta öğretim okulları ile kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle, Enez ve İpsala ilçelerinde de sadece taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bir gün ara verilmiştir.”