Çok sayıda il başkanından Kılıçdaroğlu’na miting talebi

CHP, Mersin mitinginde yurttaşla birlikte tekrarladığı “hemen seçim” çağrısının ardından saha çalışmalarını hızlandırdı. Çok sayıda il başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “kendi illerinde de miting yapmasını” istediği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, CHP, toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekmek için farklı konularda “Mutfakta Yangın Var” adlı bir broşür hazırladı. Kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla boş bir tencerenin yer aldığı broşürle CHP, “temel gıda ürünlerine art arda gelen zamları” ve “gıda krizine ilişkin CHP’nin çözüm önerilerini” yurttaşa anlatacak.

CHP bu broşürle sahaya inecek ve zamların gerekçelerini, kış aylarında yaşanması beklenen “gıda krizine” ilişkin çözüm önerilerini yurttaşa anlatacak. Ziyaretlerde CHP’nin aile destekleri sigortası projesi, devlet yardımlarının “bir lütuf değil, hak olduğu” ve partinin “yoksullukla mücadele, yaşlı, engelli, çocuk ve genç bireylerin desteklenmesine ilişkin projeleri” de anlatılacak.

Öte yandan, parti kaynakları, hafta başında yapılan İl Başkanları Toplantı’sında çok Kılıçdaroğlu’nun illerde miting yapması yönünde çok sayıda talep geldiğini bildirdi.

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