"Çok sayıda gazetecinin Twitter adreslerine erişim yasağı talebi var, en çok da Kadir Topbaş'tan"

Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, birçok gazetecinin Twitter hesabına erişimin engellenmesi için yüzlerce başvurunun yapıldığını iddia etti. En çok başvuru da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapıldığını belirten Küçükkaya, Topbaş'ın toplam başvuru sayısının 170 olduğunu söyledi.

İsmail Küçükkaya'nın konuyla ilgili olarak Medyatava'nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

"Çok sayıda gazetecinin Twitter adreslerine erişim yasağı talebi var"

BTK'nın Cüneyt Özdemir'le ilgili yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adliye koridorlarında çok sayıda gazetecinin Twitter adreslerine erişim yasağı talebi var. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Bu başvular doğrudan TİB'in yaptığı başvurular değil ama TİB'e yapılan başvurular ve TİB tarafından aktarılan başvurular... Çünkü, ancak TİB erişim yasağı koyabiliyor. Mesele başvuruyu direkt olarak TİB yapmıştır değil. Başvurular Bakanlık'lardan ve vatandaşlardan TİB'e geliyor. Ancak şu var ki bizim yaptığımız açıklamadan yaklaşık 36 saat sonra bir açıklama yapılıyor.

Yani başvuruyu direkt olarak TİB yapmıyor mu?

Tekrar söylüyorum; aralarında Cüneyt Özdemir'in de olduğu çok sayıda gazetecinin Twitter hesabına erişim engeli talebinde bulunulmuş. TİB de bu başvurulardan sonra bunları işleme koymuş ancak mahkeme reddetmiş.

"En çok başvuru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan"

Başvurular en çok hangi tarihlerde yapılmış?

Suruç katliamından sonra başlayan süreçte yüzlerce başvuru yapılmış. Hatta mahkemedeki belgelerde şunu da gördüm; en çok başvuru da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılmış. Kendisine yönelik hakaret edildiği iddiasıyla çok sayıda Twitter hesabıyla ilgili dava açılmış ve bunlar da işleme konulmuş.

Başvuru sayısı belli mi?

170 tane başvuru var.

Cüneyt Özdemir'le ilgili kaç başvuru var?

3 ayrı talep var. Biri Suruç'tan hemen sonra, biri Temmuz ayında, biri de Eylül ayında yapılmış...