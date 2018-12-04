Çok satılan oyun "Call of Duty" beyaz perdeye uyarlanıyor: İlk iki filmin yazarları belli oldu

Dünyanın en çok satan oyun serilerinden biri olan "Call of Duty" beyaz perdeye uyarlanıyor. Bir süre önce Activision Blizzard Stüdyoları ilk filmi "Sicario 2" filminin yönetmeni Stefano Sollima'nın yazılacağını açıklamıştı. İddialara göre serinin ikinci filmini ise "Black Panther" filminin yazarı Joe Robert Cole kaleme alacak.

Stüdyo serinin ikinci filminin girişimlerine başlamış olsa da , henüz birinci filmin oyuncu kadrosu ve dağıtımcısı belli değil. Ancak Variety'de yer alan habere göre stüdyo ikinci filmin çalışmalarına şimdiden başladı. Activision Blizzard Stüdyo'larının başkanı Cole hakkında resmi bir açıklamada bulunmuş olmasa da, birçok kaynak Cole'un ikinci filmi kaleme alacağını iddia etti.

Bugüne dek toplamda 15 oyun ve 250 milyon satış gibi erişilmesi güç bir başarıya imza atan Call of Duty serisinin , 2003 yılında oyuncularla buluşmasından beri sıkça beyaz perdeye uyarlanacağı iddia ediliyordu.