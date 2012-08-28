Çok satan kitabın formülü bulundu

Amerikalı yayınevlerinin ortak kurduğu platform HipType, en çok ses getiren romanlardan, kimseciklerin bilmediği ve sadece birkaç yüz kişinin okuduğu eserlere kadar, sayısız kitabı mercek altına alarak, çok satanlar listesinde yer alan kitapların formülü açığa çıkarıldı. Bu formülle, satış garantili bir kitabı kaleme almak için ne yapmak gerektiği de sır olmaktan çıktı.

HipType’ın analizlerinden okurlar da kaçamadı, okuma alışkanlıkları didik didik en ince ayrıntısına kadar analiz edildi.

Taraf gazatesinde yer alan haberde yer alan analize göre, mesela çok satan bir kitabın ortalama uzunluğu 375 sayfa olmalı. Bu sınırı çok fazla aşmak ise bir hayli riskli, çünkü araştırmada okurların yüzde 74’ünün 400 sayfanın üzerinde bir kitabı bitirmediği ortaya çıkıyor.

Eğer bölümler de 12 sayfayı geçmez ise, okurlara büyük iyilik yapmış olursunuz: Ortalama aralıksız okuma süresi 12 ila 20 dakika arasında. Ortalama okuma hızı ise saatte 40 sayfa olduğundan, okurların hikâyeyi bölümün ortasında bırakmalarını herhalde istemezsiniz.



Kahramanınız kadın olmalı



Başkahramanı kadın olan kitapların çok satanlar arasına girme şansı yüzde 40 daha fazla. Aslında erkeklerin, başkahramanı erkek olan kitaplara 10 kat daha fazla yöneldiği bir gerçek. Ama çok kitap satmak için erkeklerden medet umarsanız, büyük yanılgıya düşersiniz. Çünkü kadınların bir kitabı baştan sona okuma oranı, erkeklere nazaran yüzde 50 daha fazla.

Yani formülün özünde çok kitap satmak için “kadın okurları tavlamak gerektiği” fikri yatıyor. Bunun için ise hikâyelerde aşk serüvenleri muhakkak önemli bir yer tutmalı. Çünkü kadınlar arasında en popüler tema bu. Aşk hikâyelerini edebî romanlar ve yetişkinlere hitap eden öyküler takip ediyor. Erkekler ise edebî kitapların yanı sıra, tarihsel romanları ve bilimkurguları tercih ediyor. Yani siz siz olun, “Mars’tan gelenler” için mi yoksa “Venüslüler” için mi yazacağınıza, yola çıkmadan evvel karar verin.