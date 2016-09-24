Çok sanıklı dava hazırlığı; duruşmalar adliye binaları dışında yapılabilecek

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısı taslağa göre duruşmalarda artık iddianame okunmayacak; duruşmaların il sınırları içinde adliye dışında belirlenen başka yerlerde yapılmasına imkan sağlanacak. Taslağın içeriği kamuoyunda "Çok sanıklı davalara hazırlık yapılıyor" yorumlarına neden oldu.



NTV'de yer alan habere göre; tasarı taslağının yasalaşmasıyla, duruşmaların başlamasına ilişkin hükümleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 191'inci maddesinin "b" bendindeki "İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur" hükmünde değişiklik yapılacak.



Bu hüküm, "İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılır" şeklinde değiştirilecek.



Böylece duruşmalarda iddianamelerin tamamının okunması uygulamasına son verilecek. Yapılacak düzenlemeyle, duruşmaların başlangıcında hakimler, iddianamelerin tamamını okumak yerine iddianamede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylem ve delilleri anlatacak, suçlamanın hukuki nitelendirmesini aktaracak.



Düzenlemeyle, iddianamenin duruşmanın başında bütünüyle okunmasının uygulamada yol açtığı sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Böylece, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere, kapsamlı dosyalarda bu belgelerin bütünüyle okunmasının uzun süreler almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.



İddianamenin okunması nedeniyle bazı davalarda aylar süren bu sürecin kısaltılmasını amaçlayan düzenlemeyle, yargılamalar da makul sürelerde tamamlanabilecek.

Adliye dışında duruşma

Öte yandan, taslakta öngörülen diğer bir düzenlemeyle, duruşmaların il sınırları içinde adliye dışında belirlenen başka yerlerde yapılmasına imkan sağlanacak.



Hakim veya mahkemenin hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunması veya kovuşturmanın görevli ve yetkili mahkemenin bulunduğu yerde yapılmasının kamu güvenliği için tehlike oluşturması hallerinde davanın başka yerde bulunan bir mahkemeye nakline imkan tanıyan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 19'uncu maddesinin "Davanın nakli" başlığı, "Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması" şeklinde değiştirilecek.