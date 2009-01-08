'Çok pişman oldum herkes 3 çocuk yapsın'

Batılı ülkelerde nüfus azalmasından kendini sorumlu tutan Avusturyalı kimyager: Aileler 3 çocuk yapmalı...



Amerika’da ilk kez 1960 yılında kullanılmaya başlandıktan sonra milyonlarca kadının hayatını değiştiren ve “kadın hakları devrimini” başlatan doğum kontrol haplarını geliştiren Carl Djerassi’nin geçen hafta yazdığı bir makale büyük tartışma yarattı. Avusturyalı kimyager, Der Standart gazetesindeki yazısında Hristiyan Katolikler’in hâlâ “şeytani ilaç” olarak gördüğü hapın, bir nüfus felaketi yarattığını söyledi. Doğum kontrol hapının, nüfus dengesizliğinde payı olduğunu, Batı dünyasında cinsellik ve doğum arasındaki bağı yok ettiğini yazdı.



Çevreyi kirletiyor



Djerassi, “Batı’da düşen nüfus oranları obeziteden daha tehlikeli bir salgın. Çocuk yapmayan gençler ulusal intihara neden oluyor. Herkes en az 3 çocuk yapmalı” dedi. Tüm doğum kontrolü yöntemine karşı çıkan Vatikan ise bilim insanının günah çıkarmasını fırsat bilerek, “Doğum kontrol hapı çevre kirliliğine ve erkeklerin kısır olmasına neden oluyor” açıklaması yaptı.



100 milyon kadın kullanıyor



- Yapay progesteron ve östrojen hormonu bulunan doğum kontrol hapları, yumurtanın gelişmesini durdurarak gebeliği önlüyor.



- Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada her yıl 100 milyon kadın doğum kontrol hapı kullanıyor.



- Prezervatif ile birlikte en etkili doğum kontrol yöntemi olarak kabul ediliyor.



- Erkekler için doğum kontrolü sağlayan hap araştırma safhasında.