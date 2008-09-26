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Çok para harcadık

İzleyenler kötü diye filmi yarıda bıraktı. Yapımcı: “Beğenilecek" dedi

26 Eylül 2008 03:00

'Süper Ajan K9'un galasında, bazı izleyiciler 'senaryo çok kötü' diye filmi yarım bıraktı. Yapımcı moralini bozmadı: Filme 2 milyon dolar harcadık. Gişede rekor kıracağız!.

Sakar bir ajanın maceralarını anlatan 'Süper Ajan K9', Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki galayla vizyona girdi. Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener ve Didem Erol'un başrolünü paylaştığı filmi izleyenlerden bir kısmı, "Böyle kötü bir senaryo olamaz. Oyunculara, emeğe yazık" diyerek filmin yarısında salondan çıktı. Senarist Duygu Gelbal, "Bir filmi herkes sevecek diye bir kural yok. Beğenmeyenler izlemesin" dedi. Oyunculardan Cengiz Küçükayvaz da, "Önemli olan gerçek sinema izleyicisinin düşüncesidir" dedi.

Rekor kıracağız

Yapımcı Ergun Mercan ise, filmi 2 milyon dolara mal ettiklerini belirterek, "Çok değişik mekanlar, değişik sinema teknikleri kullandık. Çok kaliteli oyuncular rol aldı. Filmin beğenilmemesi imkansız, biz izleyici rekoru bekliyoruz. Bence filmi 1.5 milyonun üzerinde kişi izleyecektir" diye konuştu..

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