T24 - Org. Işık Koşaner ve 3 kuvvet komutanının istifasının ardından Genelkurmay Başkanlığı kesinleşen Orgeneral Necdet Özel’i devre arkadaşları anlattı. Kara Harp Okulu 1969 yılı Mezunlar Derneği Başkanı Emekli kurmay Binbaşı Mustafa Alkan Binici, sınıf arkadaşı Necdet Özel için, “Kimsenin adamı olmaz, o tam bir görev adamıdır. Arkasından gidilecek, sonuna kadar güvenilecek bir komutandır. Sert görünür ama yumuşak kalpli, vefalı ve sıcakkanlıdır. Çok ‘Özel’ bir Genelkurmay Başkanı olacak” dedi.







Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zirvesinde yaşanan krizde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in ismi ön plana çıktı. Başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner olmak üzere 3 kuvvet komutanının emekliliklerin istemesiyle birlikte, Özel önce Kara kuvvetleri Komutanlığı’na atandı, ardından Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak ve 4 yıl bu görevi yapacak. Peki Orgeneral Necdet Özel kimdir? Nasıl biridir? Kişisel özellikleri nedir? Türk haknını yakından merak ettiği bu soruları okul arkadaşlarına sorduk. 1969 yılı Kara Harp Okulu mezunu olan Özel’in devre ve sınıf arkadaşları söz birliği etmişçesine Özel için ‘özel biri’ ifadesini kullandı. İşte devre arkadaşlarından Orgeneral Necdet Özel...

Babası da askerdi



Askeri Uzman Namık Çınar: 1967 yılında Harp Okulu’nda 2 yıl Piyade Okulun’da da 1 yıl devre arkadaşlığı yaptım. Öncelikle şunu belirtmeliyim, istifa etmeyen, yarı yolda bırakmayan, siyasi davranmayan bir general var. Necdet Özel, Harp Okulu’na girdiğinde babası Albay Seyfettin Özel, Harp Okulu Öğrenci Alayı’nın komutan yardımcısıydı. Babasına, okuluna ve arkadaşlarına beslediği sorumluluk duygusu yüzünden hareketleri hep kontrollüydü. Titiz bir öğrenciydi. Örneğin yürüyüşten sonra yakamızı, bağrımızı açardık. Mataralarımızı kafamızdan aşağıya dökerdik. Çayırlara uzanırdık. Ama o bunların hiçbirini yapmazdı. Babası için ‘şımarık bir oğlu var’ dedirtmezdi. Okulu birinci olarak bitirdi ama bunda babasının hiçbir faktörü yoktur. Eleştirilecek çok nokta vardın ama harp okulunda torpil işlemez. Hatta babası hiçbir zaman ona ‘nasılsın oğlum’ dememiştir. Hatta bizim yanımızda oğlum bile dememiştir o da baba dememiştir. Bu şekilde yapmaz. yapamaz. Hatta gülümseme ya da el sallama bile olmamıştır. Bir insanın iyi ya da kötü olduğunu bilemeyiz. Olaylara karşı gösterdiği tavır ve hareketlerle doğru sonuca varabiliriz. Örneğin şimdiye kadar Necdet Özel’i hiçbir siyasi olayın içinde görmedik. Sosyal olaylar karşısında da bir tavır almadı. Ama bu olaylar karşısında tavır alan generaller oldu. O ise hiçbir tavır içinde olmadı ve sadece askerlik yaptı. Hatta şimdi toplu istifa oldu ama o katılmadı. Çünkü o kimsenin adamı olmayacak karakterde biri. Kendi mahalle baskısının bile adamı olmadı. 4 general istifa etti ve ona da ‘Hadi sen de gel’ mesajını usulünce iletmişlerdir. Ama onların adamı olmadı. Hükümetin de adamı olmayacaktır. O görevinin adamıdır. Necdet Özel ile ilgili bir şey de daha paylaşmak istiyorum. Biz harp okulundan 69 yılında mezun olduk. Devre arkadaşlığı bizde çok önemlidir ve bitmez. Bu yüzden belli dönemlerde toplanırız. Ben sol kökenden geldiğim için bazı devre arkadaşlarım bana tavır almıştır hatta yolda görüp yolunu değiştirenler de olmuştur. Ama Necdet Özel bana önyargı ile yaklaşmadı.

Çalışkan, akıllı, dürüst



Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Ulunay Ucuzsatar: Necdet Özel Paşa’yı yok yakından tanırım. 1967 yılında girdiğin Kara Harp Akademisi’nden sınıf arkadaşım. Sabahlara kadar birlikte ders çalıştık, çay içtik. Hala da ailecek görüşürüz. Çalışkan, yurdunu seven, akıllı, dürüst bir kişidir. Canını vatanından esirgemez. Bir önderin sahip olması gereken bütün vasıflara sahiptir.



Unutulmaması gereken bir durum var. Harp akademilerinin görevi, kurmay subayları yarınlara büyük komutan olarak hazırlamaktır. Necdet Özel Paşa da böyle bir alt yapıya sahiptir. Şu anda onun genelkurmay başkanı olacak olması da isabetli bir karardır. TSK’da önderlik çok önemlidir. Komutana güven çok önemli bir olgudur. Necdet Özel Paşa da arkasından gidilecek, sonuna kadar güvenilecek bir komutandır.

Koyu bir Beşiktaşlı



Kara Harp Okulu 1969 yılı Mezunlar Derneği Başkanı Emekli kurmay Binbaşı Mustafa Alkan Binici: 1969’da Kara Harp Okulu’ndan mezun olduk, ikimiz de piyadeydik. Necdet Paşa 5. bölükteydi, ben 6. bölükte. Necdet Paşa ilk yurt dışına giden teğmendir. O Kuleli Askeri Lisesi’nde okumadı, Ankara’dan özel bir okuldan geldi ve Kara Harp Okulu’na direk girdi. Necdet paşa sert görünür ama yumuşak kalpli ve sıcakkanlı bir kişiliği vardır. Arkadaş ortamımızda Beşiktaşlılığı ile bilinir. Özel bir kurmay başkanı olacaktır. Çok disiplinli, bilgili ve yeniliklere açıktır. Bizim dönemden 72 ortak arkadaşımız vefat etti. Necdet Paşa’nın 7 arkadaşı şehit oldu. İyi bir arkadaştır, dost canlısıdır. Arkadaşlık bağları kuvvetlidir. Geçen sene ortak arkadaşımız Tümgeneral Nihat Özeyranlı intihar etti, onun cenazesinde karşılaştık. Vefalıdır, biz 69’luların birlik ve beraberlik duygusu yüksektir. Artık arkadaşlarımız vefat ediyor ya da hastalanıyor bu tip konularda görüşüyoruz.



